vor 17 Min.

Polizei: Autofahrer streift in Aichach Radfahrerin

Beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr am Milchwerk in Aichach streift ein Autofahrer eine Radlerin, die in die gleiche Richtung fährt. Die Frau wird leicht verletzt.

Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Mittwochmorgen in Aichach eine Radfahrerin leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 8.40 Uhr beim Milchwerk.

Der Mann war auf der Augsburger Straße stadtauswärts unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr beim Milchwerk ein. Diesen wollte er an der gegenüberliegenden Seite verlassen, um weiter der Augsburger Straße stadtauswärts zu folgen. Dabei übersah er laut Polizei die 31-jährige Radfahrerin, die vor ihm in gleicher Richtung unterwegs war. Er streifte sie leicht am Bein.

Radlerin muss in ärztliche Behandlung

Dabei wurde die Radlerin laut Polizei leicht verletzt. Sie musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand geringer Sachschaden. (bac)

