15:34 Uhr

Polizei Dachau kontrolliert Maskenpflicht: Viele Verstöße auf Bahnhöfen

Bußgeldverfahren gegen elf Maskenverweigerer an Bahnhöfen im Landkreis Dachau. 26 Passanten werden von Einsatzkräften verwarnt.

Bei den bayernweiten Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht waren rund 20 Beamte der Inspektion Dachau und der unterstützenden Bereitschaftspolizei Eichstätt vergangene Woche 15 Stunden lang an den stark frequentierten Örtlichkeiten unterwegs. Sie kontrollierten Haltestellen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs im Nachbar-Landkreis. Verstöße sind laut Polizeibericht hauptsächlich an den Bahnhöfen Dachau, Karlsfeld und Markt Indersdorf festgestellt worden.

Polizei kündigt weitere Kontrollen an

Gegen elf Maskenverweigerer wurden Bußgeldverfahren mit Androhung in Höhe von 250 Euro eingeleitet, da sie gar keinen Mund-, Nasenschutz bei sich hatten. Sie wurden zudem des Platzes verwiesen. 26 Passanten verwarnten die Einsatzkräfte mit 55 Euro. In diesen Fällen trugen die Personen ihre Masken nicht ordnungsgemäß über Mund und Nase. Der überwiegende Teil der Bevölkerung habe sich aber an die Maskenpflicht gehalten, heißt es im Bericht. Die Polizei Dachau kündigt an, dass die Kontrollen weiter fortgesetzt werden. (cli)

