vor 17 Min.

Polizei: Einbrecher suchen Tabakgeschäft heim

In Pöttmes wurde in ein Tabakgeschäft eingebrochen.

Bislang Unbekannte brechen in der Nacht auf Freitag in Pöttmes in einen Tabakladen ein. Sie nehmen fast den kompletten Bestand an Tabakwaren mit.

Einbrecher sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Tabakladen am Marktplatz in Pöttmes eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, wurde fast der komplette Bestand an Tabakwaren aller vorhandenen Marken gestohlen. Der Diebstahlsschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise auf die Täter oder mögliche Fahrzeuge, die zum Abtransport der Beute benutzt worden sein könnten, erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen