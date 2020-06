14:32 Uhr

Polizei: Einbruch in Firma im Aichacher Stadtteil Ecknach

Ein Unbekannter bringt am Mittwochabend in eine Firma im Aichacher Stadtteil Ecknach ein. Gestohlen hat er wohl nichts, aber hohen Sachschaden verursacht.

Eingebrochen wurde am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in eine Firma in der Industriestraße in Ecknach. Das meldet die Aichacher Polizei.

Ein bisher Unbekannter verschaffte sich Zutritt, indem er ein Fenster aufhebelte. Aus der Schublade eines Schreibtisches entnahm der Unbekannte eine Geldkassette und durchsuchte diese, wie die Polizei berichtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. (bac)

