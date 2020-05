09:56 Uhr

Polizei: Nach Unfall begehen beide beteiligten Autofahrer Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer fährt zu weit in der Straßenmitte und zwingt einen anderen zum Ausweichen. Der kollidiert mit einem Schild. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagabend ( Maifeiertag) in Affing, kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Haunswies gekommen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 19.30 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer in Richtung Affing zu weit in der Fahrbahnmitte. Deshalb musste ein aus Affing kommender Autofahrer nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei erfasste er ein Verkehrszeichen. Beide Autofahrer hielten aber nicht an, sondern setzten ihre Fahrt fort.

Betrunkener 23-Jähriger ist mutmaßlich einer der Fahrer

Ein Zeuge verständigte die Polizei. Diese konnte das Auto ermitteln, das mit dem Verkehrszeichen zusammengestoßen war. Der laut Polizei mutmaßliche Fahrer, ein 23-Jähriger, war angetrunken. Ein Test ergab einen Atemalkoholgehalt von 2,22 Promille. Den Schaden beziffert die Polizei mit über 3000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht. Zu dem aus Haunswies kommenden Auto ist bislang wenig bekannt. Zeugen, die dazu Näheres sagen können, bittet die Polizei, sich zu melden, Telefon 08251/8989-0. (bac)

