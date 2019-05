vor 46 Min.

Polizei: So überführt ein Blitzer einen Unfallflüchtigen

Unfall verursacht und abgehauen: Ein Lastenwagen-Fahrer hat in Dachau ein Auto touchiert und ist weitergefahren. Eine Radar-Kontrolle überführte ihn.

Ein Lastwagen-Fahrer hat am Mittwoch in Dachau gegen 18.40 Uhr einen Unfall verursacht und daraufhin Fahrerflucht begangen. An der Josef-Scheidl-Straße, die wegen parkender Autos verengt war, touchierte der Lastwagen ein entgegen kommendes Auto und beschädigte es. Der Mann fuhr nach Angaben der Polizei weiter, ohne sich um den Schaden von 2000 Euro zu kümmern.

Polizei: Geschwindigkeitsmessung kurz vor dem Unfallort

Die 45-jährige Fahrerin des Autos konnte den Unfallverursacher nur relativ dürftig beschreiben. Allerdings fand kurz vor dem Unfallort eine Geschwindigkeitsmessung statt. Zu seinem Pech war der Lastwagenfahrer hier geblitzt worden und konnte dadurch leicht identifiziert werden. (mhet)

