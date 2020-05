vor 17 Min.

Polizei durchsucht zeitgleich Wohnungen in Aichach

Rund zehn Polizeibeamte durchsuchten am frühen Mittwochmorgen zeitgleich zwei Wohnungen in Aichach.

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Mittwochmorgen in Aichach gekommen. Zeitgleich wurden zwei Wohnungen in der Oberen Vorstadt durchsucht. Was die Beamten fanden.

Die Polizei hat am Mittwoch in den frühen Morgenstunden zeitgleich zwei Wohnungen in Aichach durchsucht. Der Einsatz fand gegen 4.30 Uhr im Bereich der Augsburger Straße zwischen der Martinstraße und der Franz-Beck-Straße statt. Er dauerte bis circa 7 Uhr.

Polizei findet in Aichach Drogen und vermutliches Diebesgut

Wie die Polizeiinspektion Aichach mitteilte, wurden dabei eine geringe Menge an Betäubungsmitteln und vermutliches Diebesgut gefunden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord waren rund zehn Polizeibeamte im Einsatz.

Weitere Angaben wollten am Donnerstag weder das Präsidium noch die Aichacher Polizei machen. (nsi)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen