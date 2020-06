12:00 Uhr

Polizei erwischt drei betrunkene Autofahrer

Gleich mehrere Autofahrer sind am Wochenende im Kreis Dachau mit erhöhtem Alkoholwert unterwegs. Ein Inderdorfer versucht vor der Polizei zu fliehen.

Bei Kontrollen am Wochenende wurden im Landkreis Dachau bei drei Autofahrern laut Polizei zu hohe Atemalkoholwerte festgestellt.

Ein 43-jähriger Bergkirchner wurde am Freitag um 21.30 Uhr in Dachau in der Sudetenlandstraße mit seinem Auto kontrolliert. Der Atemalkoholwert betrug 0,78 Promille, was laut Polizei eine hohe Geldbuße und mindestens vier Wochen Fahrverbot zur Folge hat.

Indersdorfer flüchtet und muss dann doch anhalten

Ein 38-jährigen Dachauer wurde am Sonntag in der Alte Römer Straße in Dachau kontrolliert mit einem Wert von 1,7 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Ein 21-jähriger Indersdorfer, wollte sich Montag mit seinem Pkw der Kontrolle durch eine Polizeistreife entziehen und gab Gas. Beim Durchfahren eines Kreisverkehrs beschädigte er seinen linken Vorderreifen und blieb stehen. Die Überprüfung ergab, dass der Indersdorfer 0,96 Promille beim Atemalkoholtest hat und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. (AZ)

Themen folgen