23.10.2020

Polizei lehnt Ampel für gefährliche Kreuzung in Kühbach ab

Einen Kreisverkehr oder eine Ampel bekommt Kühbach für seine Kreuzung nicht. Um den Schulweg sicherer zu machen, schlägt die Polizei stattdessen Schulweghelfer vor.

Von Gerlinde Drexler

59 Punkte bemängelte die Polizei kürzlich bei der Verkehrsschau in der Gemeinde Kühbach. Bei den meisten ging es zum Beispiel um verblasste Verkehrsschilder, die ausgetauscht werden müssen. Themen wie sicherer Schulweg oder bauliche Veränderungen sprach Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderates an.

Weder für einen Kreisverkehr noch eine Ampelschaltung an der Kreuzung Schrobenhausener, Windener und Pfarrer-Knaus-Straße werde die Gemeinde aufgrund des Verkehrsaufkommens grünes Licht bekommen, teilte er mit.

Die Polizei rät der Gemeinde Kühbach, Schulweghelfer zu suchen

Um den Weg für Schulkinder sicherer zu machen, hatte die Polizei angeregt, Schulweghelfer zu suchen. Das habe die Gemeinde schon einmal versucht und die Resonanz sei damals Null gewesen, erinnerte sich der Bürgermeister. Er hofft nun, dass sich mit Mundpropaganda und einem Aufruf im Mitteilungsblatt diesmal Freiwillige finden, die sich als Schulweghelfer ausbilden lassen. Außerdem will er zusammen mit dem Rektor der Schule über den neu installierten Online-Schulmanager unter den Eltern eine Abfrage starten.

Gehweg in Kühbach soll auch als Radweg genutzt werden

Damit der Gehweg an der Schönbacher Straße am Ortsausgang von Kühbach auch als Radweg genutzt werden kann, sollen die Grasnarben auf beiden Seiten abgezogen werden.

Der Fußweg an der Schönbacher Straße, der zum Waldkindergarten führt, soll so verbreitert werden, dass er auch als Radweg dienen kann. Bild: Helene Monzer

Dadurch wird die Fahrspur verbreitert. Der Richtung Waldkindergarten führende Weg ist stark frequentiert. Sobald der Landkreis die Schönbacher Straße modernisiert, wird der Geh- und Radweg außerdem neu gestaltet.

Am Ortseingang von Kühbach sollen die Autofahrer besser bremsen

Ortseinwärts soll ein Piktogramm auf der Fahrbahn der Schönbacher Straße Autofahrer an die innerorts geltenden 50 Stundenkilometer erinnern.

Piktogramme sollen am Ortseingang auf der Schönbacher Straße auf Tempo 50 hinweisen. Bild: Helene Monzer

Die beiden Tempo-30-Schilder in Rettenbach will der Gemeinderat entgegen der Empfehlung der Polizei beibehalten. Weil es dort keine Gefahrenbereiche wie Kindergarten oder Schule gebe, hatte die Polizei angeregt, die Schilder abzubauen. Die Gemeinde will die Hinweisschilder mit mehr Abstand zum Ortsschild versetzen.

