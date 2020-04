vor 16 Min.

Polizei löst "Corona-Party" auf und wird übel beschimpft

Übel beschimpft werden Polizisten am Sonntag in Dachau, als sie eine Party mit sieben Personen auflösen wollen.

Die Polizei führte am Wochenende im Landkreis Dachau insgesamt 102 Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen während der Corona-Krise durch.

Corona-Party mit sieben Personen in Dachau

Rund zehn Mal beanstandeten die Polizisten das Verhalten. In einem Fall beendeten die Beamten, am Sonntag gegen 00:15 Uhr, in der Brucker Straße in Dachau eine lautstarke private Party mit sieben Personen beenden. Dabei wurden die Beamten von den Feiernden aufs Übelste beleidigt. Neben Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz werden nun auch Ermittlungen wegen Beleidigung eingeleitet. (AZ)

