vor 31 Min.

Polizei meldet drei Einbrüche in Ecknach

Ein Einbrecher steigt am Wochenende in zwei Firmen und einen Bauwagen in dem Aichacher Stadtteil Ecknach ein. Der Sachschaden ist deutlich höher als die Beute.

Drei Einbrüche meldet die Aichacher Polizei. Alle drei haben sich am Wochenende im Aichacher Stadtteil Ecknach ereignet.

Wie die Polizei berichtet, hat ein bislang Unbekannter in der Ludwig-Erhard-Straße in zwei dort ansässige Firmen eingebrochen. Mithilfe eines Hebelwerkzeugs, das er offenbar mitgebracht hat, stemmte der Täter zunächst ein Fenster zum jeweiligen Gebäude auf. In den Büroräumen durchsuchte er dann Schreibtische und Schänke erfolglos nach Bargeld. Der Einbrecher floh laut Polizei ohne Beute. Er hinterließ aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, dann entfernte sich der Einbrecher in unbekannte Richtung.

Bargeld und Zigarillos gestohlen

Laut Polizei brach offenbar der gleiche unbekannte Täter zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, über ein Fenster in einen Bauwagen nahe der Mühlenstraße ein. Dort hebelte er diverse Behältnisse auf und entwendete neben 250 Euro Bargeld noch zehn Schachteln Zigarillos. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen