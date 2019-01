vor 14 Min.

Polizei nimmt mutmaßlichen Bankräuber fest

39-Jähriger aus München soll für zahlreiche Überfälle verantwortlich sein. Darunter waren auch zwei im Landkreis Dachau.

Im Juli war ein Bankräuber nach einem Überfall auf eine Bankfiliale in Pfaffenhofen an der Glonn (Kreis Dachau) noch mitsamt der Beute entkommen. Jetzt hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter festgenommen. Er soll für zehn weitere Banküberfälle in Bayern verantwortlich sein, die zwischen Mai 2016 und Dezember 2018 begangen wurden, darunter ein Überfall im Juli 2016 in Wiedenzhausen (Kreis Dachau).

Der Bankräuber hatte bei seinen Raubzügen jeweils unter Vorhalt einer Faustfeuerwaffe Bargeld im sechsstelligen Bereich erbeutet. Als Fluchtfahrzeug nutzte er einen schwarzen VW Passat Variant und einen weißen BMW Touring mit einem gestohlenen Nummernschild. Das berichtet die Polizei.

Entsprechend der Tatortzuständigkeiten waren die Kriminalpolizeien Erding, Fürstenfeldbruck, Ingolstadt, die Kripo München und die Kriminalpolizei Landshut mit Ermittlungen beauftragt. Die Kripo Erding nahm schließlich einen 39-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung im Münchener Westen fest. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Ermittler Beweismaterial sicher.

Die Staatsanwaltschaft Landshut hat nun Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen mehrerer Fälle schwerer räuberischer Erpressung beantragt. Am Mittwoch wurde der Beschuldigte dem Ermittlungsrichter vorgeführt. In seiner ersten polizeilichen Vernehmung machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Er lässt sich anwaltschaftlich vertreten.

Beim Überfall auf die Bankfiliale am Raiffeisenplatz in Pfaffenhofen im Sommer war der Bankräuber mit einer braunen Strumpfhose maskiert in der Mittagszeit in die Filiale der Bank am Raiffeisenplatz gekommen. Dort hatte er die Bankangestellten mit einer schwarzen Pistole bedroht und sie zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Mit mehreren Tausend Euro war anschließend zu Fuß vom Tatort geflohen. (AN)

Themen Folgen