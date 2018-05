23.05.2018

Polizeifunk: Häußler attestiert Tomaschko „miesen Stil“

Abgeordneter der Freien Wähler sieht sich als Initiator der Lösung in Rehling vom CSU-Landtagskollegen ausgebootet

Von Christian Lichtenstern

In Rehling, wo eineinhalb Jahre gegen den geplanten Tetrafunk-Masten im Westen der Lechrain-Gemeinde protestiert wurde, herrscht seit vergangener Woche Erleichterung (wir berichteten). Dafür funkt’s jetzt gewaltig zwischen dem Landtagsabgeordneten Johann Häußler (Freie Wähler) und dem Stimmkreis-Abgeordneten Peter Tomaschko (CSU). Häußler attestiert dem Kollegen „miesen Stil“ und fühlt sich von ihm und Innenstaatssekretär Gerhard Eck aus parteitaktischen Gründen ausgebootet. In einem Brief wirft Häusler (Wertingen) Staatssekretär Eck Fehlinformationen und einen unkollegialen Bruch mit parlamentarischen Gepflogenheiten vor. Dessen Vorgehensweise sei „eines Mitglieds der Bayerischen Staatsregierung unwürdig“. Häusler spricht von einem veritablen „Skandal, den ich mir so nicht gefallen lassen kann“.

Die Reaktion von Tomaschko auf die Angriffe: „Einfach nur unterirdisch. Mehr als daneben.“ Aber der Reihe nach: Eck hat vor einer Woche nach einem Gespräch mit den Beteiligten aus Gemeinde und Bürgerinitiative zugesichert, dass die ursprünglich geplante Ein-Mast-Lösung für den Behördenfunk (Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte) in rund 200 Meter Abstand zur Wohnbebauung vom Tisch ist. Stattdessen sollen jetzt – wie vor Ort favorisiert – zwei Masten bei den Orten Gamling und St. Stephan gebaut werden, um das Funkloch zu schließen. Die Initiative habe ihn um Unterstützung gebeten, so Johann Häusler (Betreuungsabgeordneter der Freien Wähler für den Kreis) in einer Pressemitteilung. Er habe sich des Sachverhalts umgehend angenommen und mit den Bürgern Lösungsansätze erarbeitet. Den Vorschlag der Zwei-Masten-Lösung samt zugehöriger Standortvorschläge nimmt Häusler für sich in Anspruch. Damit sei er auf Bürgermeister Alfred Rappel zugegangen, so Häusler in seiner Mitteilung. Er und die Bürgerinitiative hätten dann Unterstützung aus dem Maximilianeum von der SPD-Abgeordneten Simone Strohmayr und Christine Kamm (Grüne) bekommen. Auch Tomaschko sei einbezogen worden.

Der weiß davon allerdings nichts: „Definitiv falsch.“ Er habe in dieser Angelegenheit keinen Kontakt mit Häusler gehabt. Auch nicht mit den beiden anderen Abgeordneten. Es sei nicht gesprochen worden und es gebe auch keinen Schriftverkehr dazu. Bürgermeister Rappel will sich beim Streit der beiden Parlamentarier nicht einmischen. Die Zwei-Mast-Lösung sei aber keine Idee, sondern ergebe sich aus einem Gutachten, das die Gemeinde Rehling im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben habe. Strittig sei die Umsetzung gewesen, denn die Alternative ist wesentlich teurer, so Rappel.

Häusler sagt, dass er versucht habe, den Innenstaatssekretär für die fehlende politische Zusage nach Rehling zu losten. Nach seinem monatelangen Nachfassen sei ein Termin Anfang Mai vereinbart worden, den Eck kurzfristig habe platzen lassen. Kurz darauf habe das Büro des Staatssekretärs dann doch einen Termin gefunden und ausschließlich Parteifreund Tomaschko eingeladen. Dagegen seien er als „Initiator“ und die beiden Kolleginnen Strohmayr und Kamm auf Wunsch Tomaschkos nicht dabei gewesen, ärgert sich Häusler. Laut seiner Mitteilung ist auch Strohmayr empört: Dieses Vorgehen stehe beispielhaft für die raumgreifende Arroganz der Macht innerhalb der CSU. Zuerst würden wichtige Themen verschlafen und anschließend als eigene Initiativen inszeniert. Das sei eine systematische Irreführung der Menschen, so Strohmayr laut Häusler.

„Alles falsch“, sagt dazu Tomaschko. Nicht Eck, sondern er selbst habe zum Termin in Rehling eingeladen und sich von Beginn an um das Problem in seinem Stimmkreis gekümmert und an einer Lösung gearbeitet. Er hätte keine Probleme gehabt, die Kollegen zu laden, wenn es zuvor einen Kontakt und gemeinsame Initiativen in der Angelegenheit gegeben hätte. Er frage sich, ob es Häusler um die Sache gehe oder „um persönliche Eitelkeiten“. Auf die Arbeit im Landtag werfe so ein öffentlich ausgetragener Streit kein gutes Licht. Häusler habe ihn nie kontaktiert. Er werde ihn aber in München natürlich ansprechen, „ob das der Weg ist wie man miteinander kommuniziert“.

