15:15 Uhr

Polizeistreife kollidiert mit Reh

Einen Unfall mit Beteiligung der Polizei gab es am Donnerstagabend in Schönbach. Dabei erfasste ein Streifenwagen ein Reh, welches die Straße querte. (Symbolbild)

Einen Unfall mit Beteiligung der Polizei gab es am Donnerstagabend in Schönbach. Dabei erfasste ein Streifenwagen ein Reh, welches die Straße querte.

Ein Streifenwagen der Aichacher Polizei hat am Donnerstag gegen 22 Uhr im Hollenbach Ortsteil Schönbach ein Reh angefahren.

Reh nimmt Aichacher Polizei die Vorfahrt

Das Tier querte auf dem Turmweg in Richtung Fernsehturm die Straße und wurde dabei nach Polizeiangaben von dem Streifenwagen erfasst. Das Reh starb noch am Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro. (nsi)

Themen Folgen