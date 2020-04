Poltik in Krisenzeit: Aichacher Haushalt enthält Unbekannte

Plus Die Corona-Pandemie sorgt für ein dickes Fragezeichen hinter den Einnahmen der Stadt. Die reagiert richtig.

Der Haushalt der Stadt Aichach ist noch nicht beschlossen und dennoch ist er schon mit einem großen Unsicherheitsfaktor behaftet. Die Einnahmen sind mit einem großen Fragezeichen versehen. Wie sich die Corona-Krise auf die heimische Wirtschaft auswirkt, ist im Moment noch überhaupt nicht abzusehen.

Dass die Gewerbesteuer, die auch ohne Coronavirus nicht sicher kalkulierbar ist, geringer ausfallen wird, davon ist auszugehen. Wie hoch der Ausfall sein wird, kann derzeit niemand vorhersagen. Aber auch die Einkommensteuer, die sich in den vergangenen Jahren zu einem stabilen Einnahmefaktor entwickelt hat, könnte niedriger ausfallen.

Ein Streichkonzert ist in Aichach nicht geplant

Dass die Stadt jetzt nicht in Aktionismus verfällt und ein Streichkonzert beginnt, ist trotzdem richtig. Der Haushalt 2020 ist ohnehin geprägt von begonnenen Projekten und Notwendigkeiten, die auch im Stadtrat niemand infrage gestellt hat. Was im Etat steht, muss nicht zwangsläufig umgesetzt werden. Der Stadtrat hat es immer noch in der Hand, wenn es um die Ausschreibungen der Projekte geht, zu bremsen oder Gas zu geben. Doch was nicht drinsteht, kann nicht realisiert werden. Die tatsächliche Entwicklung abzuwarten und dann zu reagieren, ist der richtige, ruhige Kurs.

