Popstar Nico Santos tritt in Aichacher Disco M-Eins auf

Der erfolgreiche deutsche Künstler kommt zur Wiedereröffnung des M-Eins. Zwei Augsburger haben die Discothek übernommen und wollen künftig mehr Live-Auftritte anbieten.

Von Evelin Grauer

Als der bisherige Betreiber der Aichacher Discothek M-Eins den Feiertempel Ende September nach 13 Jahren geschlossen hat, waren viele Fans traurig. Aber die Trauer dürfte rasch verflogen sein. Denn schnell wurde bekannt, dass zwei Augsburger die Disco übernehmen und schon am Samstag, 19. Oktober, wiedereröffnen. Und zwar mit einem Paukenschlag. Der erfolgreiche deutsche Sänger Nico Santos spielt bei der Eröffnung.

Nico Santos ist derzeit bei "The Voice of Germany" zu sehen

Der 26-Jährige wurde unter anderem mit den Hits "Rooftop", "Unforgettable" und aktuell "Better" zusammen mit Lena Meyer-Landrut bekannt. Zudem ist Santos derzeit im Fernsehen als Online-Coach der Musik-Castingshow "The Voice of Germany" zu sehen. Vor seinem großen Durchbruch bastelte er einige Jahre in Augsburg an seiner Musikkarriere. Dort lernte er die neuen Betreiber der Aichacher Disco kennen. Und diesen erweist er mit dem Auftritt am Eröffnungsabend einen "Freundschaftsdienst", wie Fabian Häberle erklärt.

Der 25-Jährige hat das M-Eins zusammen mit einem 27-jährigen Bekannten aus der Musikbranche gepachtet, der namentlich nicht genannt werden will. Laut Häberle werde sein Geschäftspartner unter anderem die Buchhaltung und das Buchen von Musikern regeln, während er, Häberle, das Tagesgeschäft betreut und häufig in Aichach vor Ort sein wird. Häberle ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann und arbeitete zuletzt im Außendienst. In den vergangenen zwei Jahren betrieb er zudem eine eigene Veranstaltungsfirma und organisierte nach eigenen Angaben Partys in der Diskothek PM in Untermeitingen, Hip-Hop-Events in einem Club in der Augsburger Maximilianstraße und die Mallorca-Party im Aichacher M-Eins.

M-Eins: Das ist in den nächsten Wochen geboten

Häberle erzählt, dass er und sein Geschäftspartner immer gerne nach Aichach zum Feiern gekommen seien, weil das Publikum dort authentisch sei und einem nichts vorgespielt werde wie in mancher Großstadt. Deshalb sei es ihnen auch eine "Herzensangelegenheit" gewesen, die Disco von Dominik Chalinski zu übernehmen und " Aichach etwas zurückzugeben" für die vielen schönen Abende und Nächte.

Die Disco hat künftig immer freitags und samstags auf. Neben abwechslungsreicher Musik (Hip-Hop, 90er, Mixed Music) und Mottopartys (Mallorca, Abriss-Partys, Girls Nights) setzt das Betreiber-Duo vor allem auf mehr Live-Auftritte. Auf Nico Santos folgt am Samstag, 26. Oktober, bereits der – laut Häberle – europaweit erfolgreiche DJ Vize. Ebenfalls noch in diesem Jahr soll ein Deutsch-Rapper für Stimmung im Feiertempel sorgen. Über die sozialen Netzwerke dürfen sich die Fans der Aichacher Disco derzeit etwas von den neuen Betreibern wünschen. Wenn möglich werden die Wünsche umgesetzt, verspricht Häberle. So werde in der Disco künftig eine andere Biermarke ausgeschenkt. Sie seien für jede Anregung offen.

So kommt man an Tickets für die Party mit Nico Santos

Eintrittskarten für die Eröffnungsparty, die den Auftritt von Nico Santos beinhalten, gibt es nur noch an der Abendkasse. Noch seien etwa 80 Prozent der Karten verfügbar. Die anderen 20 Prozent gingen bei einem kurzen Vorverkauf in Aichach an einem Vormittag weg. Häberle rät allen Interessierten, frühzeitig zu kommen. Die Tickets kosten acht Euro. Die Disco nahe der B-300-Abfahrt Aichach-Süd öffnet um 22.30 Uhr, Santos singt im Laufe der Nacht. Schluss ist um 5Uhr. An dem Abend legen auch die DJs Olde aus Nürnberg und High Def aus Augsburg auf.

