07:02 Uhr

Portugal bringt Punkte – fast allen

Alle tippen auf Cristiano Ronaldo und Co. Als Einzige mit dem exakten Ergebnis machen die Frauen einen Satz

Aichach Fast alle haben bei unserem gestrigen WM-Tippspiel auf Portugal gesetzt und nicht auf Gegner Marokko. Und fast alle haben gepunktet. Bis, ja bis auf uns, die Aichacher Nachrichten. Wir hatten auf einen Überraschungssieg der Nordafrikaner getippt. Aber so wie Marokko gegen Ronaldo und Co. torlos blieb, bleiben die Aichacher Nachrichten somit weiterhin punktlos und (vorerst) ganz am Ende der Tabelle.

Aufgeholt haben dagegen die Frauen. Als Einzige hatte Johanna Gürtner vom Frauenbund Todtenweis den exakten Ausgang (1:0) im Gefühl und zog mit ihrem Team vom vierten auf den zweiten Platz. Den teilen sich die Frauen jetzt mit den Bürgermeistern. An der Spitze liegen unangefochten die Geistlichen.

Bei unserer heutigen Partie glaubt eine Mehrheit an einen dänischen Sieg. Nur zwei sehen die „Mates“ (die „Freunde“) aus „Downunder“, die Australier, als Favoriten. (bac)

So tippen unsere Teilnehmer für die Partie Dänemark – Australien

Konrad Carl 1:1

Bürgermeister Todtenweis

(Team Bürgermeister)

Stefan Gast 1:2

Pfarrer Inchenhofen

(Team Geistliche)

Maria Breuer 2:1

Künstlerin

(Team Frauen)

Klaus Ferber 2:1

Ferber’s in Aichach

(Team Gastwirte)

Carmen Jung 3:1

AN-Redakteurin

(Team Aichacher Nachrichten)

Peter Riegl 1:2

Vorsitzender Feuerwehr Aindling

(Team Recht und Ordnung)

Anton Stadlmair 1:1

Abteilungsleiter TSV Kühbach

(Team Nicht-Fußballer)

Florian Fischer 1:0

Trainer Fußball VfL Ecknach

(Team Fußballer)

Themen Folgen