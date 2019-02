11.02.2019

Positiver Trend beim FC Igenhausen

Mannschaft strebt den Aufstieg an. Wichtigste Aufgabe ist die Suche nach einem neuen Vorsitzenden

Durchwegs positiv ist die sportliche Situation beim FC Igenhausen. Das sagte der Vorsitzende Alfred Urlhardt bei der Jahreshauptversammlung des Sportvereins in dem Hollenbacher Ortsteil vor 33 Mitgliedern. Obwohl in der Rückrunde der Saison 2017/2018 der Aufstieg knapp verfehlt wurde, seien ein deutlicher Aufwärtstrend und eine Weiterentwicklung der Mannschaft zu erkennen. In der laufenden Saison belegt der Verein dank disziplinierter und konstanter Spielweise einen guten zweiten Tabellenplatz, der am Ende der Saison den Aufstieg in die A-Klasse bedeuten würde.

Gesellschaftlich gesehen sei das Jahr sehr positiv und ereignisreich verlaufen, so der Vorsitzende. Das erste Halbjahr war geprägt von der Planung und Ausrichtung der „Summer Night Party“ im Juni. Zu der Party in der landwirtschaftlichen Halle von Xaver Sedlmeir kamen circa 800 Gäste. Im September folgte ein Bambini-Turnier mit 22 Mannschaften. Ende September/Anfang Oktober nahm der FCI die Außenfassade des Sportheims in Angriff und verpasste ihr einen neuen Anstrich. Für das abgelaufene Vereinsjahr und die tatkräftige Unterstützung bei den genannten Aktivitäten galt sein ausdrücklicher Dank allen Aktiven und ehrenamtlichen Helfern sowie den Sponsoren.

In seinem Ausblick auf 2019 kündigt Urlhardt abschließende Renovierungsarbeiten im Sportheim an. Das Treppenhaus soll gestrichen und der ramponierte Boden im Kühlraum erneuert werden. Im Außenbereich müsse die Umrandung der Terrasse neu gemacht werden.

Laut Schatzmeister Christian Fitz ist das Vereinsjahr finanziell gesehen durchaus positiv verlaufen, vor allem wegen der erfolgreichen „Summer Night Party“. Aktuell zählt der Verein 231 Mitglieder, was im Vergleich zu den Vorjahren ein konstantes Niveau widerspiegelt.

Schriftführer Christoph Eberle blickte auf 14 Zusammenkünfte des Vorstands zurück. Zentrale Themen waren die „Summer Night Party“, das Bambini-Turnier sowie die Renovierungsarbeiten. Weitere Themen waren der Spielbetrieb, die Organisation von Sportlerball und Weihnachtsfeier sowie Arbeitseinsätze rund um das Sportgelände.

In Abwesenheit des Jugendleiters Patrick Nuspl gab sein Vorgänger Franz Breitsameter einen Einblick in die Jugendarbeit. Aus Igenhausen spielen derzeit 15 Kinder und Jugendliche in den gemeinsamen Jugendmannschaften mit dem TSV Hollenbach. Er bedankte sich bei allen Spendern und Helfern der Altpapiersammlungen, da der Erlös der Jugendabteilung zugute kommt.

Abteilungsleiter Georg Ziermeier stellte die sportliche Situation dar. In der Rückrunde 2018 hat der FCI als Vierter in der B-Klasse Aichach 1 knapp den Aufstieg verfehlt. In der neuen Saison läuft es besser und die Mannschaft hat sich in der B-Klasse Aichach/Neuburg mit Platz zwei eine sehr gute Ausgangssituation für die Rückrunde erarbeitet, so Ziermeier. Dies würdigt er als großen Verdienst von Trainer Eugenio Paci, der mit sehr viel Leidenschaft und positiver Einstellung vorangehe. Den Aufstieg hielt er für sehr realistisch, sofern in der Rückrunde mit gleicher Konsequenz und Engagement trainiert und gespielt werde. Er sei das große Ziel, da in der A-Klasse bessere und interessantere Gegner zu erwarten seien. Sein Dank galt allen, die zum reibungslosen Ablauf des Spielbetriebs beitragen, insbesondere Betreuer Andreas Marb, Platzkassier Gerhard Breitsameter, Markus Kastner sowie Hans Breitsameter, die im Hintergrund wichtige Aufgaben erledigen.

In seinem Ausblick auf das Jahr 2019 nannte er neben den sportlichen Zielen als zentrales Thema die Suche nach einem neuen Vorsitzenden: Bekanntlich steht Alfred Urlhardt bei der nächsten Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Verfügung. Mit der Besetzung dieses Postens würden maßgeblich die Weichen für die Zukunft gestellt.

Bürgermeister Xaver Ziegler freute sich, dass es nach dem Tiefpunkt im Frühjahr 2017 mit der drohenden Einstellung des Spielbetriebes jetzt wieder zwei erfolgreiche Mannschaften gibt. Sein Dank galt allen Aktiven für die vielen gesellschaftlichen Aktivitäten des Vereins, die für eine äußerst positive und sympathische Wahrnehmung in der Öffentlichkeit gesorgt haben.

