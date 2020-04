15:33 Uhr

Positives in der Corona-Krise: Spaziergänger heben Müll auf

Gute Nachrichten sind aktuell in der Corona-Krise rar. Immer mehr Menschen haben beim Spazierengehen eine Tüte dabei und heben Müll auf. Ein schönes Zeichen.

Der Frühling ist da und viele Menschen nutzen das schöne Wetter für einen Spaziergang in der Natur. Dabei kann man nicht nur sich selbst etwas Gutes tun, sondern auch der Umwelt einen Dienst erweisen.

Corona-Krise: Rama-Dama fällt aus

Egal ob am Ufer der Paar oder in den Wäldern im Landkreisnorden – aktuell sind viele Menschen mit Tüten unterwegs und heben auf ihren SpaziergängenMüll auf. Da freut sich Mutter Natur, zumal die vielen Rama-Dama-Aktionen aufgrund der Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise ausfallen. Nachahmer sind also gerne gesehen. (sry-)

Lesen Sie auch: