vor 45 Min.

Post bleibt jetzt doch weiter in Obergriesbach

Logistik: Als Ersatz für Partner-Filiale soll ein Paket-Shop kommen

Von Christian Lichtenstern

In Obergriesbach gab es über 140 Jahre lang eine Post – bis Anfang Oktober. Da schloss die Post-Servicestelle, die Birgit Ostermayr seit 2006 in ihrem Tante-Emma-Laden führte. Wenige Wochen zuvor hatte sie von der Post die Kündigung persönlich überreicht bekommen. Begründung: Laut Gesetz für eine flächendeckende Grundversorgung brauche es keine Poststelle, wenn die Einwohnerzahl unter 2000 liegt. Zum 31. März lebten in Obergriesbach und Zahling laut Einwohnermeldeamt genau 1954 Einwohner.

Die Kündigung sorgte für eine Protestwelle: Über 600 Unterzeichner forderten die Post auf, die Partnerfiliale offen zu lassen. Auch die Politik schaltete sich ein und gestern Abend vermeldeten CSU-Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz und sein Landtagskollege Peter Tomaschko zumindest einen Teilerfolg: In Obergriesbach werde es mit einem Paketshop auch in Zukunft ein Serviceangebot der Deutschen Post geben. Paketshops bieten die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren sowie den Verkauf von Brief- und Paketmarken. Seit Schließung der Filiale bietet das Logistik-Unternehmen lediglich einen mobilen Postservice durch den örtlichen Zusteller an. Das bedeutet, dass der Postbote einige Funktionen einer klassischen Postfiliale übernimmt. So können bei ihm unter anderem Briefmarken gekauft und auch Pakete abgegeben werden. Jetzt wird nach einem Unternehmen in Obergriesbach gesucht, das einen Paketshop betreiben möchte. Laut Peter Tomaschko gibt es dazu Gespräche. Interessierte Unternehmer könnten sich in seinem Stimmkreisbüro melden.

Durz und Peter Tomaschko führten laut Mitteilung Gespräche mit Vertretern des Unternehmens: Dabei habe die Post zugesichert, dass es bei einem Anstieg der Einwohnerzahl wieder über 2000 Menschen seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Einrichtung einer vollwertigen Filiale uneingeschränkt nachkomme, teilten Durz und Peter Tomaschko mit.

