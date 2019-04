vor 10 Min.

Postentausch bei der CSU Todtenweis

Michael Hofberger löst Konrad Carl als Vorsitzender ab

Einen Führungswechsel brachten die Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Todtenweis mit sich: Vorsitzender Konrad Carl und sein Stellvertreter Michael Hofberger wechselten die Positionen. Neuer Vorsitzender ist nun Hofberger, sein Stellvertreter Konrad Carl.

Auch der Schatzmeister ist neu: Thomas Eberle folgte auf Josef Rabas. Schriftführer Siegfried Wittmann wurde wiedergewählt. Beisitzer sind nun Josef Kodmeir und – neu – Peter Wolf. Dessen Vorgänger war Werner Durach. Als Kassenprüfer wurden Peter Brandmayr und Karl Jakob wiedergewählt. Delegierte bleiben Michael Hofberger und Konrad Carl, Ersatzdelegierte sind Peter Wolf und Thomas Eberle.

Vor den Neuwahlen berichtete Vorsitzender Konrad Carl über das Geschehen in Todtenweis. Der Wunsch nach einem Dorfladen bestehe nach wie vor, sagte er. Dieser ist ein Projekt aus dem Gemeindeentwicklungskonzept. Weiter steht laut Carl die Rekultivierung der alten Bauschuttdeponie an und weitere Ausgleichsflächen müssen geschaffen werden. Hier wird das Grundstück an der Straße von Sand nach Thierhaupten nach der Kabisbachbrücke vorgesehen, so Carl. In der Grundschule sind dringende Sanierungen an den Toiletten notwendig. Weiter sprach er die Wasseraufbereitungsanlage, die Situation von Wasser- und Abwasser-Neukalkulation mit gesplitterten Abwassergebühren und die Neuaufstellung des Abwasserzweckverbands an. Hierbei geht es um die Kanäle und Pumpwerke, die seit Jahrzehnten „stiefmütterlich“ behandelt worden seien. Weiter ging es um die Innerortsverdichtung, um Altlasten, die bis 1920 zurückreichen, und die Kommunalwahlen im kommenden Jahr. Es folgte der Kassenbericht.

Kreisrat Matthias Stegmeir sagte: „Bayern ist spitze in Ökologie und Landwirtschaft.“ Er ging auf das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ ein. In Bayern werde der meiste Honig produziert und Bayern habe auch die meisten Bienenvölker, sagte er. Er ging auch auf die Dieselproblematik und den Klimaschutz ein sowie die christlich-sozialen Bereiche von Kindergarten bis Hospiz. Stegmeir sagte, er glaube, dass junge Leute Probleme hätten, sich mit der Kirche zu identifizieren. Über diese Bereiche müsse sich die CSU kümmern, lauter werden und darüber diskutieren. Er sprach auch die Schließung der Geburtenstation in den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg an und hoffte auf eine baldige Wiedereröffnung.

In der Versammlung wurden treue Mitglieder geehrt (Bericht folgt). (brs)

