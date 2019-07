00:31 Uhr

Preis für AWO Aichach

So sieht echte Freude aus: Vorsitzende Kristina Kolb-Djoka (Zweite von links) nahm für die AWO Aichach in Begleitung eines Ortsvereinsmitglieds den Engagementpreis der AWO Schwaben entgegen. Ihn überreichten (von links) Thomas Beyer, Vorsitzender der AWO Bayern, und Heinz Münzenrieder, Präsidiumsvorsitzender der AWO Schwaben.

Arbeiterwohlfahrt Schwaben würdigt das Engagement für den Erhalt der Geburtshilfe im Landkreis

Den Engagementpreis der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Schwaben hat der Ortsverein Aichach erhalten. Der Preis geht auf den Einsatz der AWO Aichach für den Erhalt der Geburtsstation am Aichacher Krankenhaus zurück. Die Verleihung des mit 500 Euro dotierten Hauptpreises erfolgte im Rahmen eines großen Ehrenamtstags, verbunden mit der Feier „100 Jahre Arbeiterwohlfahrt in Deutschland“ in Königsbrunn.

Laut einer Mitteilung erklärte der Vorsitzende der AWO Schwaben, Wolfgang Mayr-Schwarzenbach, vor über 200 Gästen in dem rot-weiß geschmückten Festzelt: „Die Aichacher Geburtsstation wurde vergangenes Jahr geschlossen und im neuen Krankenhaus nicht wieder eröffnet.

Der AWO-Ortsverein Aichach veranstaltet zusammen mit anderen Organisationen zahlreiche Aktionen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und hier eine Änderung zu bewirken.“ Zahlreiche Redner, darunter auch Heinz Münzenrieder, Vorsitzender des Präsidiums der schwäbischen Arbeiterwohlfahrt, würdigten das Engagement von Ehrenamtlichen allgemein. Den Preis nahm die Aichacher AWO-Vorsitzende Kristina Kolb-Djoka entgegen. (AN)

