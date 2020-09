vor 53 Min.

Preis für Kühbacherin

Die 25-jährige Sabrina Westermair aus Unterbernbach (Markt Kühbach) ist staatlich geprüfte Augenoptikerin und Augenoptikmeisterin. Sie gehört mit einem Einser-abschluss laut einer Mitteilung zu den Jahrgangsbesten der Fachschule für Augenoptik, die sie zwei Jahre im Vollzeitunterricht in München besuchte. Für ihre Ergebnisse in der Abschlussprüfung wurde sie mit dem Meisterpreis der Staatsregierung vom Kultusministerium ausgezeichnet.

Seit 2014 ist Sabrina Westermair bei Optik Reinthaler in Aichach als Augenoptikgesellin beschäftigt. Auch während ihrer Zeit in der Meisterschule von 2018 bis 2020, blieb sie dem Betrieb an Samstagen und in ihren Ferien treu. Sie kehrt als frischgebackene Meisterin zurück ins Team und will ihr neues Wissen an die Kunden weitergeben.

Zu den Spezialgebieten von Sabrina Westermair in der Augenoptik zählen die Refraktion und die Kontaktlinsenanpassung. (AZ, Foto: Westermair)

