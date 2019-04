vor 8 Min.

Preis für Künstler

Stadt Aichach lobt Kulturförderpreis aus

Die Stadt Aichach vergibt in diesem Jahr zum elften Mal den Kulturförderpreis für besondere Leistungen. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert. Er wird für alle Bereiche wie Bildende Kunst, Musik, Bühnenkunst, Literatur, Wissenschaft und viele weitere ausgeschrieben.

Vorschläge und Bewerbungen können bis 23. August bei der Stadt unter dem Stichwort „Kulturförderpreis 2019“ eingereicht werden. Die Unterlagen sollten die Vita des Künstlers und eine Dokumentation der Werke enthalten. Die Künstler müssen entweder in Aichach geboren sein, bei Ablauf der Bewerbungsfrist ihren Wohnsitz (mindestens ein Jahr) oder ihre Arbeitsstätte (mindestens fünf Jahre) in der Stadt Aichach (mit Stadtteilen) haben. Die Auszeichnung wird vom Stadtrat an Einzelpersonen oder ortsansässige Gruppen vergeben.

Die Ausschreibungsunterlagen liegen zur Einsicht sowohl bei der Stadt Aichach als auch in den Sparkassenfilialen am Stadtplatz und an der Donauwörther Straße aus. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.aichach.de/kulturförderpreis. (AN)

