vor 26 Min.

Priesterjubiläumfür Martin Appel

Festgottesdienst in Gundelsdorf

Pfarrer Martin Appel feiert am Sonntag, 10. Juni, sein Goldenes Priesterjubiläum. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Kirche in Gundelsdorf (Markt Pöttmes). Die Messe wird an diesem Tag von 10 auf 19 Uhr verlegt. (AN, Archivfoto: Josef Mörtl)

