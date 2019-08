02.08.2019

Priesterjubilare aus der Diözese geehrt

Diözesanadministrator Prälat Bertram Meier feierte gemeinsam mit Dutzenden Priestern in der Klosterkirche von St. Ottilien deren Weihejubiläen. Im Namen der Diözese bedankte er sich bei den Jubilaren: „Für den vielfältigen Dienst, den ihr für das Volk Gottes und die Kirche von Augsburg geleistet habt“, so Prälat Meier. Unter den Geistlichen, die heuer auf den 25., 40., 50., 60. und 65. Jahrestag ihrer Priesterweihe zurückblicken, sind auch Pfarrer, Ordenspriester und Ruhestandsgeistliche aus dem Bistum, die in Pfarreien im Wittelsbacher Land gearbeitet haben oder noch arbeiten.

In seiner Predigt verglich der Prälat laut einer Mitteilung den priesterlichen Dienst mit dem eines Hochzeitsladers. Der Priester sei Manager, Missionar und Moderator zugleich, so Prälat Meier. Es müsse ihm darum gehen, „den Rahmen so zu organisieren, dass die verschiedenen Kreise, Gruppen und Verbände leben können“. Das Augenmerk des Priesters gelte vor allem den Geburtstagskindern und Jubilaren, den Neuzugezogenen und Distanzierten, den Alten und Kranken. Und zuletzt sei es eine wichtige Aufgabe, zu moderieren, damit die Einheit in der Gemeinde gewahrt bleibe. „Der Priester ist kein Zahnarzt, der nach Löchern sucht. Er ist ein Hochzeitslader für den Herrn.“

Im Anschluss nutzten die Jubilare die Gelegenheit, sich auszutauschen. Zudem erhielten sie das Jahrbuch („Augusta Sacra“) des Vereins für Bistumsgeschichte und eine Urkunde als Anerkennung für ihren jahrzehntelangen treuen Dienst.

65 Jahre: Walter Hroß, Monsignore Michael Kögl, Josef Konrad. 60 Jahre: Hans Gündele, Stefan Ried, Hans Schneider, Monsignore Hermann Völck, Jakob Ziegler, Michael Gorny, Berthold Grabs, Herbert Schuler, Berthold Spägele, Otto Lutz, Pater Dominikus Kirchmaier (früher Affing), Pater Raymund Wiedemann. 50 Jahre: Ernst Wollitz, Konrad Albrecht, Werner Appelt, Pater Wilfried Kunz (Pallottiner Friedberg), Erwin Fuchs, Alfred Hiller, Rudolf Klaus, Pater Alois Mäntele (Pallottiner Friedberg), Alois Ruf, Pater Rainer Rommens, Helmut Enemoser, Martin Irnhauser, Engelbert Kaiser, Alois Roßmanith, Albert Leinauer, Abt Paulus Weigele, Reinhold Schwarz. 40 Jahre: Pater Jan Wojcik, Heribert Singer, Ajai Arackal (früher Willprechtszell), Pater Mate Cilic, James Thomas Mukalel, Michael Georg Woitas, Pater Ivan Cilic, Anton Maric, Bernhard Mooser, Pater Dominikus Jakob. 25 Jahre: Hanspeter Milz, Domkapitular Armin Zürn, Pater George Valiyamangalam, Kaplan Jose Paryathara, Pater Erhard Staufer, Michael Darlyvilla, Paul Schäfersküpper, Dekan Robert Walter, Gerd Zühlke, Philipp Kurt Küppers, Norman Joseph D’Souza, Anton Mahl. (AN)

Themen Folgen