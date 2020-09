11:11 Uhr

Probealarm: Warum im Landkreis keine Sirenen zu hören waren

Plus Beim bundesweiten Probealarm am Donnerstag waren im Landkreis Aichach-Friedberg keine Sirenen zu hören. Gibt es technische Probleme? Was die Behörden dazu sagen.

Von Carmen Jung

Ein bundesweiter Probealarm und dann ist nichts zu hören? Im Wittelsbacher Land jedenfalls warteten die Bürger am Donnerstag um 11 Uhr vergebens auf eindringlichen Sirenenklang. Klappt also die Alarmierung bei einem Notfall im Landkreis Aichach-Friedberg nicht?

Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes gibt Entwarnung. Dass nichts zu hören war, liegt ihm zufolge daran, dass es keine fest installierten Sirenen im Landkreis gibt. Zwar existieren noch in vielen Orten Feuerwehrsirenen. Die aber sind ausschließlich zur Alarmierung der Aktiven gedacht, wenn sie zu einem Brand oder Unfall ausrücken müssen. Eine Sirene auf dem Firmengelände von Tenneco in Friedberg ist die einzige im Wittelsbacher Land, die über einen Warnton für die Bevölkerung verfügt. Der Landkreis greift im Notfall auf mobile Sirenen, so genannte Mobelas, zurück. Davon gibt es drei, die in Aichach, Friedberg und Mering stationiert sind. Müller versichert: „Sie wurden getestet und sie haben funktioniert.“

So warnt der Landkreis die Bevölkerung

Vorteil der Mobelas ist laut Müller, dass damit auch Durchsagen möglich sind. Im Bedarfsfall wird also eine Feuerwehr mit Mobela durch die Straßen fahren und die Bürger warnen und informieren. Nachteil: Sollten die Menschen im ganzen Landkreis gewarnt werden müssen, sind drei Mobelas kaum ausreichend. Allerdings sei das nur einer von mehreren Wegen, die Bevölkerung über eine Gefahr zu informieren, so Müller. Weitere sind Radiodurchsagen, Online-Informationen und vor allem Warn-Apps. Gerade Letztere bezeichnet Müller als „Mittel der Zukunft“. Deshalb bezeichnet er es als „besonders ärgerlich“, dass diese großflächig nicht funktioniert haben. Doch ein Probelauf sei ja dazu da, Schwachstellen aufzudecken.

