vor 23 Min.

Protest auf Baum-Plakaten

Baumfällungen sorgen für Ärger in Petersdorf

Vor einigen Wochen wurden am westlichen Ortsausgang von Alsmoos in der Gemeinde Petersdorf an der Kreisstraße sieben Lindenbäume gefällt (wir berichteten). Begründung: Die Standsicherheit sei laut einem Sachverständigengutachten nicht mehr gewährleistet, so das Landratsamt in einer Mitteilung. Im Herbst soll aber Ersatz gepflanzt werden, zum Teil am alten Allee-Standort.

Auf zwei Bäumen, die nicht weit davon entfernt stehen, sind nun Protestplakate angebracht worden. Wer hinter dem Protest steht, ist nicht bekannt. (jeb)

