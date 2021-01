vor 49 Min.

Prozess: 21-Jähriger will den "Macker" seiner Ex umbringen

Plus Seinen besten Freund sieht er mit seiner aktuellen Flamme. Weil er deshalb ausrastet, muss sich ein 21-Jähriger in Aichach vor Gericht verantworten.

Von Gerlinde Drexler

Er ist ausgerastet - wegen verletzter Gefühle. Ein heute 21-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis beleidigte und bedrohte im vergangenen Jahr Ex-Freundinnen und deren neue Partner. In einem Fall drohte er dem "Macker" sogar damit, ihn umzubringen. Deshalb musste er sich nun unter anderem wegen versuchter Nötigung und Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung vor der Jugendrichterin am Amtsgericht Aichach verantworten. Eine Tatsache stand schon vor der Verhandlung fest.

Die Freundin Hand in Hand mit dem besten Freund gesehen

Der 21-Jährige reagierte ziemlich aggressiv, wenn er sich von seiner Freundin hintergangen fühlte. Im Juni 2019 sah er an einer Tankstelle in Augsburg seine aktuelle Flamme ausgerechnet mit seinem damals besten Freund. „Sie kamen Hand in Hand auf mich zu“, sagte der Angeklagte vor Gericht aus. Da sei er sauer geworden. Weil die beiden nicht mit ihm reden wollten, sondern einfach ins Auto stiegen, versuchte er, sie aufzuhalten. Er gab zu: "Meine Stimme war etwas schroffer."

Laut Anklage hieb der junge Mann dann mit der Faust gegen die Front- und Heckscheibe des Autos. Das gab er auch zu. Als Grund nannte er, dass er Angst um seinen Fuß hatte, als die beiden einfach losfuhren. Daran, dass er seinen 23-jährigen Freund außerdem vehement beleidigte und drohte, ihn umzubringen, konnte er sich nicht mehr erinnern. Der 23-Jährige trug es dem Angeklagten nicht nach. Vor Gericht hatte er Verständnis für die Reaktion des 21-Jährigen. Inzwischen sind die beiden fast wieder beste Freunde.

Ein 20-Jähriger bezeichnet den Ausraster als "Kindergarten"

Auch ein 20 Jahre alter Augsburger nahm den Ausraster des Angeklagten gelassen. "Kindergarten" nannte er den Vorfall im August als Zeuge vor Gericht: "Seine damalige Freundin hat ihn mit mir beschissen." Daraufhin sei der 21-Jährige "emotional zusammengebrochen". Er packte den Augsburger am Hals und drohte, ihn umzubringen. Aber erst in drei Jahren, weil er momentan noch Bewährung habe.

Eine Bewährungsstrafe hatte der Angeklagte zwar noch nie bekommen, für Jugendrichterin Eva-Maria Grosse war er trotzdem kein Unbekannter. Er stand unter anderem schon vor Gericht, weil er seiner damaligen Freundin so lange auf die Schlagader am Handgelenk gedrückt hatte, bis sie ohnmächtig wurde. Auch sie beleidigte er und bedrohte sie mit dem Tod, weil sie ihn betrogen haben soll.

Der Angeklagte wird demnächst Vater

Die schwierige Phase, als ihm Partymachen und viel Alkoholtrinken wichtiger als alles andere gewesen sei, habe er hinter sich, sagte der 21-Jährige. Seit rund einem Jahr hat er eine feste Freundin, wird demnächst Vater und will für einen Neustart umziehen. Für Staatsanwalt Benjamin Junghans klang das alles, "als ob er einen Plan hat". Er plädierte für acht Monate auf Bewährung sowie 64 Sozialstunden. Außerdem hielt er ein Konflikttraining, wie von der Jugendgerichtshelferin vorgeschlagen, für sinnvoll.

Einen Denkzettel muss es geben. Dieser Ansicht war auch Verteidigerin Mandana Mauss. Sie sprach sich jedoch dafür aus, ihren Mandanten zu einem vierwöchigen Dauerarrest zu verurteilen. Den hätte der 21-Jährige, der seit einigen Wochen in Untersuchungshaft sitzt, dann bereits verbüßt.

Aichacher Jugendrichterin hebt den Haftbefehl auf

Jugendrichterin Eva-Maria Grosse verurteilte den Angeklagten zu sechs Monaten auf Bewährung. Außerdem bekommt er für zwei Jahre einen Bewährungshelfer an die Seite gestellt. Das solle er als Unterstützung verstehen, erklärte sie dem 21-Jährigen. Ebenso wie das Konflikttraining. Grosses Eindruck war: "Sie sind ein guter Kerl. In den letzten Jahren ist einfach zu viel zusammengekommen." Den Haftbefehl gegen ihn hob sie auf.

Der 21-Jährige nahm das Urteil an. Er musste trotz Bewährungsstrafe zurück ins Untersuchungsgefängnis. Gegen ihn liegt noch ein anderer Haftbefehl vor wegen Wohnungseinbruchs und Diebstahls.

Das könnte Sich auch interessieren:

Themen folgen