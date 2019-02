Prozess: Bande klaut Schnaps im großen Stil

Plus Eine Bande stiehlt literweise Schnaps und verkauft die Spirituosen. Ein 48-Jähriger wird auf einer Plantage in Frankreich geschnappt und wieder verurteilt.

Fast zwei Jahre ins Gefängnis muss ein 48-jähriger Mann, der vor über zwei Jahren mehrere Diebstähle in Supermärkten in Rain am Lech und in Pöttmes begangen hatte. Das entschied das Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts. Zu viert hatte die Bande vor allem Wodkaflaschen, aber auch andere Alkoholika gestohlen und anschließend weiterverkauft, um sich so eine Einnahmequelle zu verschaffen.

Seit 1989 hatte der Angeklagte in seiner rumänischen Heimat bereits sechs Jahre wegen Diebstahlsdelikten im Gefängnis gesessen. Auch in Spanien und England war er schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Dann, im Jahr 2016 habe er in Deutschland eine Arbeit finden wollen, sagte der Angeklagte dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Rita Greser. In einer Gaststätte habe er den späteren Kopf der Diebesbande kennengelernt, bei dem er wohnen konnte und wo er anfänglich zu essen bekam. Er bekam auch ein Arbeitsangebot: Eben jenes, aus Geschäften Alkohol zu stehlen und diesen weiterzuverkaufen. Zum ersten Mal wurde die Bande am 20. Mai 2016 im E-Center in Rain am Lech aktiv. Der Angeklagte und seine Mittäter steckten insgesamt 24 Flaschen Absolut-Wodka im Wert von 263 Euro in mitgeführte Taschen und verließen unbemerkt das Geschäft. Als später der Schaden auffiel und der Diebstahl auch auf der Videoüberwachung entdeckt wurde, waren die Täter bereits weg, berichteten als Zeugen geladene Polizeibeamte dem Schöffengericht. Gleich am nächsten Tag war das E-Center in Pöttmes an der Reihe. Zur Mittagszeit entwendeten der Angeklagte und drei Mittäter 13 Flaschen Absolut-Wodka, neun Flaschen Jack-Daniels-Whiskey sowie mehrere Flaschen Champagner. Zunächst bemerkte niemand etwas, der Diebstahlschaden belief sich auf 488 Euro.

Bande klaut literweise Schnaps in Pöttmes und Rain

Ohne Pause tauchte das Diebesquartett bereits um 13.15 Uhr auch wieder am E-Center in Rain auf. Insgesamt sechs Flaschen Wodka und elf Packungen Kaffee wanderten in mitgebrachte Taschen. Diesmal wurde die Bande aber beobachtet. Rechtzeitig schlossen Mitarbeiter die Eingangstür und riefen die Polizei. Zwar gelang es zwei Dieben, darunter dem Angeklagten, gemeinsam mit regulären Kunden aus dem Laden zu verschwinden. Ihre beiden Begleiter wurden aber festgenommen, die Beute im Wert von 161 Euro sichergestellt.

Beim Verhör der beiden gefassten Täter sowie durch das Auswerten der Überwachungskamera-Aufnahmen konnten die Ermittler die Angelegenheit schnell aufklären. Allein: Die beiden entkommenen Täter blieben zunächst verschwunden. Während zwei Mitglieder der Diebesbande bereits 2017 und 2018 in Augsburg zu einem Jahr und zehn Monaten sowie zu zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden waren, konnte der jetzt Angeklagte erst im Herbst 2018 mittels europäischem Haftbefehl dingfest gemacht werden. Zu dieser Zeit arbeitete er in Frankreich als Pflücker auf einer Tomaten-Plantage. Seit September 2018 sitzt der 48-Jährige in Auslieferungs- und Untersuchungshaft.

Vor dem Augsburger Amtsgericht legte der Angeklagte ein vollumfängliches Geständnis ab. Nachdem die Flaschen mit den Alkoholika unter anderem an Gaststätten in Augsburg weiterverkauft worden waren, habe er für seine Mitarbeit zwischen 30 und 50 Euro „als Lohn“ erhalten. Jetzt wolle er reinen Tisch machen und forthin als braver Bürger bei seiner Frau und den beiden Kindern leben, ließ er über die Dolmetscherin wissen.

Staatsanwalt Lukas Peltsarsky sah gleichwohl das banden- und gewerbsmäßige Vorgehen auch seitens des jetzt Angeklagten als schwer wiegend an. Er bildete eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten und forderte zudem den gesetzlich vorgeschriebenen Wertersatz von 752 Euro vom Angeklagten und seinen Komplizen.

Angeklagter muss Schnaps im Wert von 752 Euro ersetzen und...

Rechtsanwalt Andreas Boukai akzeptierte zwar die geforderte Dauer der Haftstrafe, plädierte aber, diese zur Bewährung auszusetzen. Immerhin habe sein Mandant mit seinem Geständnis einen längeren Prozess mit zahlreichen Zeugen erspart.

Das Schöffengericht um Richterin Greser folgte weitestgehend dem Plädoyer des Staatsanwaltes und verurteilte den 48-Jährigen wegen schweren banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls zu einem Jahr und elf Monaten Haft. Auch soll er Wertersatz in Höhe von 752 Euro an die geschädigten Geschäfte leisten. Der Angeklagte habe langjährige Erfahrung in Sachen Diebstahl und bereits länger dafür im Gefängnis gesessen. Offensichtlich sei er immer wieder versucht, sich derart seine Finanzen aufzubessern. Angesichts der Vorgeschichte des Angeklagten sah das Gericht keinen Weg zu einer Bewährungsstrafe. Dann klickten die Handschellen und es ging für den Angeklagten zurück ins Gefängnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.