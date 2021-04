Prozess: Betrunkener Mofafahrer kracht in geparktes Auto

Plus Ein 20-Jähriger hat zwei Promille Alkohol im Blut und fährt trotzdem Mofa. Er baut prompt einen Unfall. Jetzt hat er die Kosten und einen Prozess am Hals.

Ein lauter Knall hat im August vergangenen Jahres gegen ein Uhr morgens einen Aichacher aus dem Schlaf gerissen. Als er nach draußen sah, stellte er fest, dass das Heck seines Autos demoliert war, ein Mofa auf der Straße lag und daneben ein junger Mann. Es handelte sich um einen 20-Jährigen, der betrunken mit dem Mofa in das geparkte Auto gekracht war. Wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs musste er sich kürzlich vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Aichach verantworten.

Auf der Anklagebank gab der 20-Jährige die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zu. Er habe mit Freunden gefeiert und unbedingt nachts noch heimfahren wollen, erzählte er. Und das, obwohl er so viel Bier getrunken hatte, dass er schließlich zwei Promille hatte. Der Angeklagte sagte selbst über seinen Zustand: "Kapiert habe ich ja nichts mehr."

Nach dem Alkoholunfall ist das Mofa Schrott

Der junge Mann scheint jedenfalls in voller Fahrt in das Heck des Autos gekracht zu sein. Sein Mofa ist Schrott, er selbst zog sich einige Schürfwunden und eine Bauchprellung zu. Der Schaden am Auto beträgt rund 2500 Euro. Einschließlich der Kosten für den Gutachter und weiterer Kosten beläuft sich die Summe, die der 20-Jährige an die Versicherung zurückzahlen muss, auf rund 5000 Euro. Die stottert er gerade in Raten ab.

Der Unfall scheint bei dem Angeklagten einen Schalter umgelegt zu haben. Seitdem trinke er nur noch am Wochenende Alkohol und auch das nur noch sehr gemäßigt, berichtete der 20-Jährige. Nicole Jehl von der Jugendgerichtshilfe sah deshalb auch keinen Grund, ihn zu einem sogenannten Aloa-Kurs (Alltag ohne Alkohol) zu schicken. Jehl hielt fünf Gespräche beim Präventionsverein Brücke zum Thema Alkoholkonsum für sinnvoll.

Unfall wegen Alkohol: Staatsanwaltschaft fordert Führerscheinsperre

Das Geständnis und die Reue sprachen aus Sicht von Ann-Christin Daniel, der Vertreterin der Staatsanwaltschaft, für den Angeklagten. Allerdings stand der 20-Jährige schon zwei Mal wegen ähnlicher Delikte vor Gericht: wegen Unfallflucht und alkoholisierten Fahrens ohne Führerschein. Daniel schlussfolgerte: "Er hat sich offenbar von den Konsequenzen bisher nicht abschrecken lassen." Sie plädierte deshalb für eine Geldauflage in Höhe von 2000 Euro, drei Wochen Dauerarrest, einer Gesprächsweisung und einer 18-monatigen Führerscheinsperre.

Verteidiger Florian Englert wies darauf hin, dass sich sein Mandant drei Jahre lang nichts zuschulden hatte kommen lassen. Er wertete den Vorfall als "schon eher jugendtypisch". Englert sprach sich für eine maßvolle Geldauflage und eine Gesprächsweisung aus. Der Anwalt sagte: "Einen Arrest halte ich nicht für sinnvoll."

Jugendschöffengericht verurteilt den 20-Jährigen

Das Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Eva-Maria Grosse verurteilte den 20-Jährigen schließlich wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Woche Dauerarrest. Außerdem muss er 1000 Euro Geldstrafe zahlen, fünf Gespräche zum Thema "Verantwortungsvoller Alkoholgenuss" führen und darf frühestens in 15 Monaten wieder einen neuen Führerschein beantragen. Das Schöffengericht war zwar überzeugt, dass bei dem 20-Jährigen ein Umdenkprozess stattgefunden hatte. Mit seinem Urteil wollte es jedoch sicherstellen, dass der auch "nachhaltig hält", betonte die Vorsitzende.

Das könnte Sie auch interessieren: