Prozess: Bettlerin bestiehlt Ehepaar und wird verurteilt

Eine Rumänin bittet am Aichacher Schlossplatz um eine Spende und entwendet dabei 400 Euro. Warum sich die Frau aus Dortmund einsichtig zeigt.

Von Sebastian Richly

Schon bevor die Verhandlung im Amtsgericht Augsburg begonnen hatte, kamen der Angeklagten gestern die Tränen. Die 28-jährige Rumänin, wohnhaft in Dortmund in Nordrhein-Westfalen, stand wegen schweren Bandendiebstahls vor dem Schöffengericht. Vom Urteil hing auch ab, ob sie mit ihren Kindern das Weihnachtsfest zusammen verbringen kann.

Seit August war die 28-Jährige in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Aichach, weil sie im Dezember 2018 in Aichach ein Ehepaar bestohlen hatte. Die Angeklagte hatte auf dem Aichacher Schlossplatz unmittelbar vor der Kirche zusammen mit einer anderen Frau die Opfer angesprochen. Die beiden Frauen bettelten um eine Spende. Als der Mann seine Geldbörse öffnete, um den vermeintlichen Bettlerinnen etwas Münzgeld zu geben, beugte sich die Angeklagte nach vorne und nahm blitzschnell 400 Euro aus der Geldbörse. Die beiden Frauen rannten in Richtung eines geparkten Audis und stiegen ein. Am Steuer saß der Komplize, der umgehend losfuhr. Das Trio machte sich samt der Beute in Richtung Dortmund auf.

Als Staatsanwalt Lukas Peltsarzsky die Anklageschrift vorlas, hörte die Angeklagte genau hin, was die Übersetzerin ihr leise vorsagte. Die Rumänin spricht sehr schlecht Deutsch, weshalb auch Rechtsanwältin Julijana Hermann die Aussagen ihrer Mandatin im Gerichtssaal vortrug. Die Angeklagte legte ein umfangreiches Geständnis ab. Außerdem erläuterte sie die Hintergründe, die sie zu der Tat getrieben hatten. „Ich hatte mich 2018 von meinem Mann getrennt, und der Minijob brachte nicht genug Geld. Ich musste meine Wohnung aufgeben und bin zu meiner Nichte gezogen. Ich wusste nicht mehr weiter.“

Trotz Geldstrafe und Bewährung: Angeklagte ist erleichtert

Zu stehlen sei aber nicht ihre Idee gewesen: „Ich habe schon öfter gebettelt. Dann sprach mich ein Mann an, ob ich nicht mehr Geld beim Betteln machen will.“ Die 28-Jährige gab an, dass ihr Komplize mehrere solcher „Spendentouren“ plante. „In Aichach habe ich das erste Mal Geld gestohlen. Als die Frau zum Auto rannte, wollte ich das Geld zurückgeben, aber der Fahrer fuhr einfach los“, erklärte die Angeklagte: „Es tut mir sehr leid.“ Mittlerweile habe sie den Kontakt zu ihren Komplizen abgebrochen und sich mit ihrem Mann versöhnt. Nach der Tat bekam die 28-Jährige einen Job als Reinigungskraft.

Schöffengericht, Rechtsanwältin und Staatsanwaltschaft zogen sich zu einem Rechtsgespräch zurück und legten den Strafrahmen fest. Richter Thomas Müller-Fröhlich verkündete das Urteil: Die Angeklagte bekam eine Strafe von einem Jahr und acht Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Müller-Fröhlich: „Sie haben sich einsichtig gezeigt und wollen Wiedergutmachung leisten. Sie haben keine Vorstrafen, und es waren außergewöhnliche Umstände.“ Außerdem muss die 28-Jährige die 400 Euro an die Geschädigten zurückzahlen. Des Weiteren wurde sie zu einer Geldbuße in Höhe von 600 Euro verurteilt. Die Summe kommt einer gemeinnützigen Einrichtung zugute.

Erleichterung machte sich nach der Urteilsverkündung auf der Anklagebank breit, denn der Haftbefehl gegen die Angeklagte wurde umgehend aufgehoben, wodurch sie Weihnachten mit ihrer Familie feiern kann.

