Prozess: Ein Streitschlichter büßte zwei Zähne ein

Plus Als ein 20-Jähriger bei einer Rangelei in Aichach eingreift, schlägt ein 19-Jähriger zu. Jetzt steht der Täter mit seiner Freundin vor dem Jugendgericht in Aichach.

Von Henriette Deuring

Sie wollen gemütlich im Aichacher Jugendzentrum feiern. Doch für zwei junge Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg endet eine Novembernacht 2019 jäh. Ein 20-Jähriger bekommt einen Schlag ins Gesicht und verliert dabei zwei Zähne. Deshalb muss sich nun ein 19-Jähriger zusammen mit seiner Freundin vor dem Jugendgericht in Aichach verantworten.

Auslöser für die Tat ist ein Streit zwischen dem Angeklagten und einer 18-Jährigen vor dem Jugendzentrum. Er spuckt ihr ins Gesicht und schubst sie, woraufhin die junge Frau stürzt. Bevor sich die Studentin aufrichten kann, greift sie die 17-jährige Freundin des Angeklagten an. Als ein Zeuge der Studentin helfen will, schlägt ihm der Angeklagte mit der flachen Hand zwei Schneidezähne aus. Die 18-Jährige kommt mit einem Kratzer am Hals davon. Unter Alkoholeinfluss stand der 19-Jährige nach eigener Aussage nicht.

Staatsanwältin Kathrin Schmid beschuldigt den 19-jährigen Auszubildenden in der Verhandlung der versuchten und vorsätzlichen Körperverletzung. Daneben habe er seine Freundin zu der Tat angestiftet. Zusätzlich wird ihm ein Ladendiebstahl vorgeworfen – welchen er aus „reiner Dummheit“ begann, so der Angeklagte. Die Strafe in Höhe von 100 Euro habe er bereits beglichen. Der 17-jährigen Arbeitssuchenden wirft Schmid unter anderem vor, die Studentin körperlich misshandelt zu haben.

Vor Gericht geben sich die beiden Angeklagten reuig

Vor Gericht zeigen sich die Angeklagten reuig. Bereits vor der Verhandlung hatte sich der 19-Jährige mit dem 20-Jährigen auf einen Täter-Opfer-Ausgleich mit Zahlung von 1500 Euro geeinigt. Zudem entschuldigen sich beide Täter vor Gericht bei den Opfern. Dem jungen Mann bietet der Angeklagte außerdem bereitwillig an, alle weiteren Kosten für die Rekonstruktion der Zähne zu übernehmen.

Staatsanwältin Schmid hält den zwei Jugendlichen ihre Einsicht zugute. Trotzdem seien beide durch Einträge in das Erziehungsregister bereits auffällig geworden, vor allem der 19-Jährige, der nicht zum ersten Mal vor Gericht steht. Auch seien die Folgen für das Opfer nicht zu verharmlosen, die Zahnoperationen seien noch nicht vollständig abgeschlossen. Dennoch habe sich der Angeklagte seit der Tat weiterentwickelt, wie auch Nicole Jehl von der Jugendgerichtshilfe bestätigt.

Verteidiger Helmut Linck betont die Einsicht seines Mandanten und dessen Zahlungsbereitschaft. Er argumentiert, der sportliche 19-Jährige sei von seiner eigenen Kraft überrascht gewesen. Dieser erklärt sich vor dem Urteilsspruch bereit, jede Strafe anzunehmen. Er bereue seine Tat zutiefst, beteuert der Angeklagte. Seine Freundin schließt sich an.

Die Richterin zeigt sich beeindruckt

Jugendrichterin Eva-Maria Grosse glaubt den beiden jungen Leuten. Für die 17-Jährige hält sie eine Gesprächsweisung sowie 40 Stunden Sozialhilfsdienst für angemessen. Den 19-Jährigen verurteilt die Richterin zu einer Woche Jugenddauerarrest und einem konfrontativen sozialen Trainingskurs. Auch für ihn macht sie das Jugendstrafrecht geltend, da er noch bei seinen Eltern wohne und sich in der Ausbildung befinde. Zudem ist sie von seinem Verhalten vor Gericht beeindruckt. „Ich bin es nicht gewohnt, dass ein Angeklagter sich so vorbildlich verhält, ich bin fast gerührt“, lacht sie. Dennoch ermahnt sie ihn: „Sie haben eine Kraft, die sie hüten müssen.“

