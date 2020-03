Prozess: Mann erhebt Vorwürfe gegen Pflegerin des Vaters

Plus Ein Mann behauptete, eine Altenpflegerin habe seinen Vater geschlagen. Im Prozess in Aichach kamen Dinge zur Sprache, die auch die Pflegerin belasteten.

„Die fette Sau! Schmeißt sie raus!“ So und ähnlich soll ein 37-Jähriger über eine Altenpflegerin seines Vaters gesprochen haben. Im Gespräch mit einer Kollegin des Opfers verwendete er die Bezeichnung „die Fette“ nach Aussage einer Zeugin regelmäßig statt des eigentlichen Namens der Frau. Der Mann stand deswegen jetzt in Aichach vor Gericht. Angeklagt war er wegen Beleidigung und Verleumdung. Denn zusätzlich zu den abfälligen Bemerkungen hatte er vor verschiedenen Zeugen behauptet, dass die Altenpflegerin seinen Vater geschlagen und ihm nicht genug zu essen gegeben habe. Er beschwerte sich auch im Landratsamt in Aichach über die Frau.

Vor Gericht bestritt der Angeklagte sämtliche Vorwürfe. Er saß im Kapuzenpullover ohne Anwalt auf der Anklagebank, Arme vor der Brust verschränkt. Von der Schulklasse aus Augsburg, die sich das Verfahren ansah, ließ er sich nicht ablenken. Sichtlich erregt erzählte er seine Version der Geschichte.

Vater des Angeklagten lebt seit 2016 in der Senioreneinrichtung

Der Vater des Angeklagten konnte nach einem Schlaganfall nicht mehr alleine wohnen und lebt seit März 2016 in der Senioreneinrichtung. Er ist halbseitig gelähmt, hat sprachliche Probleme und sitzt im Rollstuhl. Seit dem Sommer vergangenen Jahres habe er aus der Einrichtung rausgewollt, sagte der Angeklagte. Das habe der Vater ihm regelmäßig auf Zetteln mitgeteilt. „Mein Vater hat einen verängstigten Eindruck gemacht“, sagte der 37-Jährige. Während er redete, schlug er immer wieder mit den Händen auf den Tisch und wurde lauter. „Waren Sie in der Senioreneinrichtung auch so aufbrausend?“, fragte Richter Walter Hell ihn irgendwann. „Ja, ich bin immer so“, antwortete der Angeklagte darauf.

Eine weitere Altenpflegerin aus der Senioreneinrichtung bestätigte als Zeugin, dass der Angeklagte im Gespräch mit ihr ihre damalige Kollegin beleidigt habe. Sie versuchte, die Aussagen des Angeklagten aber zu erklären. Er sei sauer gewesen und deswegen explodiert. Außerdem habe der Angeklagte eine „derbere Aussprache“. Mit seinen Beschuldigungen lag er laut der Zeugin auch nicht ganz falsch. „Im Nachhinein muss ich sagen, er hatte recht“, sagte die Zeugin gleich zu Beginn ihrer Aussage. Die damalige Kollegin sei „bösartig“ mit den Bewohnern umgegangen. Inzwischen sei sogar bekannt, dass sie einen der Bewohner geschlagen habe. „Sie wurde im August rausgeschmissen, weil sie auf die Bewohner losgegangen ist und gegen Kollegen gehetzt hat“, sagte die Altenpflegerin über ihre ehemalige Kollegin.

Zeugin: „Wir haben alle Angst um unseren Job gehabt“

Der bedenkliche Umgang der Frau mit den Bewohnern sei auch den Kollegen zum Teil klar gewesen, aber sie seien von der Frau eingeschüchtert gewesen, die außerdem ihre Vorgesetzte war. „Wir haben alle Angst um unseren Job gehabt“, sagte die Zeugin. Auf Nachfrage des Richters konnte die Zeugin allerdings nicht bestätigen, dass auch der Vater des Angeklagten geschlagen wurde. So etwas habe er ihr nicht gesagt. „Mir gegenüber hat der Vater nur gesagt, dass er Angst gehabt hat“, sagte die Altenpflegerin.

Im Vorfeld des Gerichtsverfahrens wurde der Vater des Angeklagten von einem Polizisten zu den Vorgängen in der Senioreneinrichtung befragt. Er gab zwar an, sich in der Einrichtung unwohl zu fühlen, sagte aber aus, dass er nicht geschlagen wurde.

Staatsanwältin Beate Schauer sagte in ihrem Schlussplädoyer: „Ob es zu Schlägen kam, wissen wir nicht, und dann kann man es auch nicht sagen.“ Daher blieb die Staatsanwaltschaft trotz der Aussagen über die Altenpflegerin bei der Anklage wegen Beleidigung und Verleumdung. Weil der Angeklagte bereits mehrfach vorbestraft ist, unter anderem wegen Beleidigung, und zum Zeitpunkt der Vorfälle unter Bewährung stand, beantragte Schauer eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. Der Angeklagte bestritt weiterhin die Vorwürfe und beantragte daher einen Freispruch.

Richter verurteilt Angeklagten zu acht Monaten Haft

Richter Hell verurteilte den Angeklagten wegen Beleidigung und übler Nachrede zu acht Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Während Verleumdung bedeutet, dass jemand etwas behauptet, obwohl er weiß, dass es falsch ist, ist bei übler Nachrede die Behauptung nicht nachgewiesen. Immer wieder unterbrochen von Zwischenrufen des Angeklagten, begründete Hell sein Urteil. „Man darf sich beschweren“, sagte er. In jedem Fall müsse aber die Form der Beschwerde beachtet werden. Beleidigungen seien nicht erlaubt. Auch eine Übertreibung, nur um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, sei nicht richtig. Gerade für eine Altenpflegerin sei der Vorwurf, Bewohner geschlagen zu haben, sehr schädigend. Der Angeklagte will in Berufung gehen.

