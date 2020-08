10:46 Uhr

Prozess: Paar streitet handgreiflich und trifft sich vor Kadi

Plus Ein 29-Jähriger soll seine Freundin, 25, geschlagen und dann ihre persönlichen Dokumente vernichtet haben. Jetzt stand er in Aichach vor Gericht.

Von Gerlinde Drexler

Ziemlich aggressiv scheinen teilweise die Streitigkeiten zwischen einem Pärchen aus dem südlichen Landkreis abgelaufen zu sein. Eine Auseinandersetzung im April vergangenen Jahres führte schließlich zur Trennung. Dabei soll der 29-Jährige seiner 25-jährigen Ex-Freundin mit der Faust gegen den Oberkörper geschlagen und sie am Verlassen der gemeinsamen Wohnung gehindert haben. Außerdem soll der 29-Jährige auch persönliche Dokumente seiner Ex-Freundin vernichtet haben. Er war deshalb wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Beleidigung und Urkundenunterdrückung angeklagt.

Der Angeklagte gab lediglich zu, dass er seine Ex-Freundin im Streit an der Lippe verletzt haben könnte. Bei einem Streit, der ausgeartet sei, habe sie ihn getreten und bespuckt und er habe sich nur gewehrt, sagte er aus. Der 29-Jährige bestritt auch, sie am Verlassen der Wohnung gehindert zu haben. Laut Anklage hatte er sie an der Türe festgehalten, sie immer wieder in die Wohnung zurückgezogen und dabei in die Tür eingeklemmt. Über seine Ex-Freundin sagte er: „Sie sieht sehr zahm und nett aus, kann aber sehr schnell ausrasten.“ Das tat sie nach seiner Aussage auch bei den Streitigkeiten 2019.

Die junge Frau schildert den Streit anders

Die 25-Jährige schilderte den Streit anders. Auslöser war, dass sie sich mit ihrem Handy beschäftigte. Daraufhin habe der Angeklagte sie ins Gesicht geschlagen. Sie habe Angst bekommen und wollte ihre Sachen packen, sagte die Ex-Freundin aus. Dabei habe der 29-Jährige ihr die Kleider immer wieder aus der Hand gerissen, ihr damit ins Gesicht geschlagen und sie unter anderem als Schlampe beleidigt.

Laut Aussage der 25-Jährigen trennten sich die beiden an dem Tag zwar, vertrugen sich dann aber wieder. Bis ein paar Wochen später endgültig Schluss war. Persönliche Dokumente wie ihre Geburtsurkunde, Schulzeugnisse oder ihr Impfpass, die noch in der gemeinsamen Wohnung waren, soll der Angeklagte dann vernichtet haben. Als Beweis berief sie sich auf eine Sprachnachricht, die er ihr aufs Handy geschickt hatte. Darin sprach er davon, dass er „nichts mehr von ihr habe“ und er alles „weggeräumt und weggeworfen“ habe.

Der Angeklagte will nur seine Erinnerungsstücke entsorgt haben

Der Angeklagte bestätigte diese Audionachricht. Darin sei es aber um seine Erinnerungen an die Ex-Freundin gegangen, sagte er aus. Als Beispiel nannte er das Fotoalbum mit gemeinsamen Bildern. „Alles, was an unsere gemeinsame Zeit erinnert, habe ich entsorgt. Aber das war mein Eigentum.“ Laut einer früheren Arbeitskollegin, bei der sich die 25-Jährige nach dem Streit ausweinte, hatte sie eine geschwollene Oberlippe.

Bei ihrer Aussage vor Gericht äußerte die Arbeitskollegin Zweifel, ob tatsächlich alles so war, wie die 25-Jährige es ihr damals erzählt hatte. In der Arbeit sei sie „mal so und mal so gewesen“. Sie sagte auch aus, dass die 25-Jährige die Kündigung erhalten hatte, weil sie mit einer anderen Arbeitskollegin immer wieder in Streit geraten war.

Ein Teil der Anklage wird eingestellt

Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung verständigten sich auf eine Geldstrafe von maximal 90 Tagessätzen wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung. Bei einem Geständnis würde die Anklage wegen der vernichteten Dokumente eingestellt werden. Der Angeklagte stimmte zu.

Staatsanwalt Daniel Kulawig wies auf eine Verurteilung des 29-Jährigen zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung hin. Dass dennoch eine Geldstrafe möglich ist, sei ein Sonderfall, betonte er. Weil das Urteil im Juni 2019 noch nicht rechtskräftig war. Er plädierte für eine Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro (90 Tagessätze zu je 15 Euro). Dem schlossen sich auch Verteidiger Michael Weiss und Richterin Eva-Maria Kraus an. Der Vorwurf der Freiheitsberaubung war auch vom Tisch. Wenn das Ziehen in der Türe stattgefunden habe, dann erfülle es nicht den Tatbestand der Freiheitsberaubung, so die Richterin. „Der Vorsatz ist fraglich.“

