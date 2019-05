Prozess in Aichach: Asylbewerber hat kein Geld für Strafe

Plus Ein 30-Jähriger verwendet auf seiner Facebook-Seite Symbole der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Beteiligte der Verhandlung in Aichach ringen lange um eine Strafe. Verteidigerin warnt vor „Zwangsarbeit“.

Wie hoch soll die Geldstrafe für einen Asylbewerber ausfallen, der im Monat nicht mehr als 300 Euro zum Leben zur Verfügung hat? Diese Frage stand bei einer Verhandlung am Aichacher Amtsgericht letztlich mehr im Mittelpunkt als die eigentliche Tat. Während die Verteidigung eine Strafe von maximal 400 Euro für angemessen hielt, plädierte die Staatsanwaltschaft für 1200 Euro. Strafrichterin Eva-Maria Kraus verhängte letztlich eine Strafe von 750 Euro.

Der 30-jährige Angeklagte, der türkischer Staatsbürger ist und im nördlichen Landkreis wohnt, musste sich wegen Zuwiderhandlungen gegen Verbote nach dem Vereinsgesetz verantworten. Er hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl erhoben. Demnach hätte er 1350 Euro zahlen sollen. Ihm wurden zunächst insgesamt fünf Vergehen zur Last gelegt. Alle Taten spielten sich auf seiner Facebook-Seite ab. Dort teilte oder verbreitete der 30-Jährige über sein Handy Flaggen oder Symbole von Parteien, die der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK nahestehen oder als deren Teilorganisationen gelten. Zu sehen waren auch Flaggen mit dem Abbild des inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan. Die geteilten Beiträge waren für etwa 400 Facebook-Freunde des Asylbewerbers sichtbar.

Rechtsanwältin bezeichnet Angeklagten als "sehr kleinen Fisch"

Die Polizei war bei Internetrecherchen zu ähnlichen Verfahren über Freundelisten auf den Angeklagten aufmerksam geworden. Auf seinem Profilbild war die Flagge der „Kurdischen Demokratischen Volksunion“ (CDK) zu sehen. Daraufhin durchsuchte die Polizei im Herbst 2018 die Wohnräume des Asylbewerbers, beschlagnahmte sein Handy, vernahm ihn und belehrte ihn via Dolmetscher, welche Symbole er nicht mehr verwenden darf. Der Mann ist seit 2017 in Deutschland und kann kein Deutsch. Doch nur wenige Wochen nach der Belehrung teilte er über ein neues Handy Beiträge mit den Flaggen der Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPJ aus Syrien sowie ein Live-Video einer kurdischen Demonstration in Düsseldorf mit Öcalan-Bildern.

Verteidigerin Juliane Scheer verwies auf die geringe Bildung und Unbedarftheit ihres nicht vorbestraften Mandaten. Nach Auskunft eines Verwandten habe dieser wegen einer Blutkrankheit zehn Jahre im Krankenhaus verbracht. „Wir haben hier wirklich einen sehr kleinen Fisch sitzen“, so Scheer. Dem 30-Jährigen sei – auch nach der Belehrung bei der Polizei – nicht bewusst gewesen, dass es verboten sei, diese Symbole zu verwenden. Tausende andere täten das auch. Ihr Mandant sei in der Türkei Mitglied der HDP, der pro-kurdischen Demokratischen Partei der Völker. Er habe in Deutschland einen Asylantrag gestellt, weil die Türkei eine Diktatur sei.

Beim Prozess geht es um die Frage: Ist eine Geldstrafe nötig?

Da Richterin Kraus dem Angeklagten glaubte, dass bei den Taten vor der Belehrung kein Vorsatz vorlag, wurden diese Punkte eingestellt und die Verhandlung auf das Strafmaß für die späteren Taten beschränkt. Staatsanwalt Michael Haller und Verteidigerin Scheer stimmten zu. Letztere allerdings zögerlich, da ihrer Ansicht nach die Grenzen dessen, was gezeigt werden darf und was nicht, nicht ganz klar seien.

Zudem stellte sie eine Geldstrafe in Frage. Ihr Mandant dürfe als Asylbewerber nicht arbeiten. Da er von den monatlichen 300 Euro nichts abzwacken könne, müsse er vermutlich eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten oder gemeinnützige Arbeit leisten, was aber zur „Zwangsarbeit“ führe, so Scheer. Richterin Kraus wies dies zurück und hielt eine vernünftige Ratenzahlung durchaus für möglich. Keine Geldstrafe zu verlangen sei unfair gegenüber Angeklagten, die voll in die Arbeit gingen und abzüglich aller Kosten monatlich auch nur 200 Euro zur Verfügung hätten. Die verhängte Geldstrafe basiert auf einer Tagessatzhöhe von zehn Euro. Die Verteidigerin hatte acht Euro beantragt, der Staatsanwalt 15 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.