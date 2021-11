Damit keine Mieter einziehen können: Rentner hängt die Türe aus

Plus Ein 69-Jähriger erhält einen Strafbefehl vom Aichacher Amtsgericht, weil er die Wohnungstür einer Wohnung über ihm ausgehängt hat, damit keine Mieter einziehen können.

Damit keine Mieter in die Wohnung über ihm einziehen können, hat ein 69-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis einfach die Wohnungstüre ausgehängt. Die Quittung dafür bekam er vom Aichacher Amtsgericht in Form eines Strafbefehls über 1200 Euro (40 Tagessätze à 30 Euro) wegen Diebstahls und Nötigung. Gegen den legte der Rentner Einspruch ein, weshalb es nun zu einer Verhandlung kam.