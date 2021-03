18:02 Uhr

Prozess in Aichach: Metzger versteckt Rinderköpfe

Plus Ein Metzger aus dem Landkreis steht in Aichach vor Gericht, nachdem die Kripo seinen Betrieb durchsucht hat. Anlass dafür ist ein ganz anderer Verdacht.

Von Gerlinde Drexler

Sieben Köpfe von Rindern entsorgte ein Metzger aus dem Landkreis im August 2019 unter anderen Schlachtabfällen. Das Problem: Wenigstens vier Tiere waren bei ihrer Schlachtung älter als zwölf Monate und hätten aus diesem Grund wegen Infektionsgefahr gesondert entsorgt und von anderen Schlachtabfällen getrennt bleiben müssen. Die Folge der falschen Entsorgung: Der Metzger erhielt wegen Verstoßes gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz einen Strafbefehl über 18.000 Euro (180 Tagessätze à 100 Euro). Dagegen legte der Mann Einspruch ein. Deshalb kam es zu einer Verhandlung am Amtsgericht Aichach, die auch Vertreter des Veterinäramtes besuchten.

Kripo durchsucht Betrieb wegen des Verdachts ritueller Schlachtungen

Die Durchsuchung seines Betriebes hatte die Kriminalpolizei Augsburg groß aufgezogen. Neben der Kripo und drei Veterinärinnen war auch die Bereitschaftspolizei aus Dachau mit dabei. Man sei eigentlich davon ausgegangen, dass an diesem Tag rituelle Schlachtungen für muslimische Kunden stattfinden würden, sagte der Kriminalbeamte im Zeugenstand. „Das hat sich nicht bestätigt“, ergänzte er. Dafür fanden die Polizisten sieben Rinderköpfe in zwei Containern mit Schlachtabfällen.

Metzger: Rinderköpfe stammen aus einem verliehenen Kühlwagen

Der Metzger gab zu, die Köpfe zu den Schlachtabfällen geworfen zu haben. Er habe sie, wie er sagte, in seinem Kühlwagen gefunden, den er für ein paar Tage an eine Landmetzgerei verliehen habe. Beim Ausräumen des Wagens seien die Rinderköpfe, die weiter oben an Haken hingen, übersehen worden, bestätigte ein Mitarbeiter der Landmetzgerei. Zum Alter der Rinder konnte er nichts sagen. Der Angeklagte war der Meinung, dass es sich um junge Rinder gehandelt habe. Er hatte sie jedoch laut eigener Aussage nicht näher kontrolliert.

Ob die Tiere wirklich von der Landmetzgerei stammten, blieb offen. Die Gutachterin hatte die Schlachtunterlagen des Betriebes überprüft und festgestellt, dass sie nicht mit allen sieben Rinderköpfen übereinstimmten. Anhand der Zähne konnte sie jedoch das Alter der Tiere bestimmen. Mindestens vier von ihnen seien über zwölf Monate alt gewesen, sagte sie.

Veterinärin: Rinderköpfe müssen von Schlachtabfällen getrennt werden

Um zu verhindern, dass Krankheiten wie BSE auf andere Schlachtabfälle, die noch weiterverarbeitet werden dürfen, übertragen werden, hätten die Köpfe getrennt gelagert und entsorgt werden müssen, erklärte die Veterinärin. Aufgrund seiner Vorstrafen hätte dem Angeklagten bewusst sein müssen, wie man mit Abfällen umgeht, sagte Nola Kaiser, Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Der Metzger stand unter anderem schon wegen Verstoßes gegen das Fleischhygienegesetz, Schlachten ohne Schlachttieruntersuchung oder Steuerhinterziehung vor Gericht. Kaiser plädierte für eine Geldstrafe in Höhe von 7350 Euro (210 Tagessätze zu je 35 Euro).

Verteidigerin Juliane Kirchner forderte hingegen Freispruch. Zum einen, weil es aufgrund des Alters der Tiere nicht um sieben, sondern nur um vier Köpfe gehe. Zum anderen, weil es sich bei dem Kühlanhänger mit den versehentlich mitgenommenen Rinderköpfen um einen „extrem außergewöhnlicher Umstand“ handle. Ein Verfahren gegen den Inhaber der Landmetzgerei war laut Kirchner eingestellt worden, weil bei einer Lagerung in dem Anhänger keine konkrete Gefahr für Tiere oder Menschen bestanden hätte.

Richter Hellriegel verdoppelt die Strafe für den Metzger

Für Richter Axel Hellriegel war hingegen dieser Punkt entscheidend: Die Köpfe waren mit anderen Schlachtabfällen gemischt. „Genau hier findet die Kontamination von Abfällen statt, die dann gemeinsam entsorgt werden und wieder in den Futterkreislauf gelangen“, stellte er fest. Er verurteilte den Metzger zu einer Geldstrafe in Höhe von 36.000 Euro (120 Tagessätze à 300 Euro), doppelt so hoch, wie im Strafbefehl ursprünglich vorgesehen. Strafverschärfend wertete der Richter die einschlägigen Vorstrafen. Der Angeklagte müsste deshalb „sensibilisiert sein für Abfallvorschriften“. Die relativ hohe Geldstrafe begründete Hellriegel mit dem Strafrahmen, der in diesem Fall bis zu ein Jahr vorsieht. Die 120 Tagessätze würden ein Drittel davon ausmachen, erklärte Hellriegel. Bei der Höhe des Tagessatzes ging er davon aus, dass der Metzger monatliche Einnahmen in Höhe von rund 10.000 Euro hat. Darauf wiesen die Ergebnisse der Durchsuchung hin. Die Kripo fand hochwertige Fahrzeuge, einige hunderttausend Euro Bargeld und einen Mietvertrag mit einem Nachtklub. Der Kriminalbeamte hatte in seiner Aussage über einen Zusammenhang mit dem Rotlichtmilieu spekuliert.

Die Verteidigerin kündigte an, in Berufung gehen zu wollen.

