Prozess um Streit mit Security auf Kühbacher Brauereifest

Plus Auseinandersetzung mit Sicherheitsleuten 2018 bringt 21-Jährigen vor Gericht. Jugendrichterin braucht Aussage der Security nicht.

Das Kühbacher Brauereifest ist gerade erst zu Ende gegangen. Juristisch wurde am Aichacher Amtsgericht am Dienstag erst ein Vorfall beim Fest vom Vorjahr aufgearbeitet. Dabei ging es um die Auseinandersetzung eines heute 21-jährigen Gastes mit Security-Mitarbeitern. Angeklagt war der junge Mann. Der 21-Jährige aus dem Raum Aichach soll sich im vergangenen Jahr mit massivem Kraftaufwand dagegen gewehrt haben, dass ihm Handschellen angelegt werden. Zuvor soll er laut Anklage einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu Boden gestoßen haben. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte musste sich der junge Mann deshalb vor der Jugendrichterin verantworten. Der 21-Jährige bestritt die Vorwürfe.

21-Jähriger liegt beim Brauereifest in Kühbach plötzlich im Kies

Es war kurz vor Mitternacht. Der junge Mann war gerade dabei, sich Leute für die Heimfahrt zu suchen. Dabei fiel ihm auf, dass ein Bekannter von zwei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes „immer weiter geschubst“ wurde, berichtete der 21-Jährige. Wie er später erfuhr, führten die Sicherheitsleute den jungen Mann aus dem Festzelt, weil er trotz mehrfacher Aufforderung immer wieder auf einen Biertisch gestiegen war. Der Angeklagte wollte beruhigend einwirken. Die Sicherheitsleute fassten sein Eingreifen offenbar völlig anders auf. Denn sie beförderten nun auch ihn zusammen mit seinem Bekannten nach draußen. Die Stimmung sei recht hitzig gewesen, erinnerte sich der Angeklagte. Als sie draußen standen, schubste der Bekannte einen der Sicherheitsmitarbeiter um. Der Angeklagte machte, wie er sagte, im selben Moment einen Schritt nach vorne. Deshalb wurde er für den Schubser gehalten. Noch bevor der 21-Jährige reagieren konnte, lag er schon auf der Erde. Aus dem Nichts sei er auf den Boden geschubst worden, schilderte er. Sein Gesicht wurde in den Kies gedrückt und „ich habe mehrere Knie in meinem Rücken gespürt“.

War die Security beim Brauereifest in Kühbach nervlich angespannt?

Dass ein Polizeibeamter ihm zurief, er solle aufhören, sich zu wehren, habe er in der hitzigen Stimmung gar nicht realisiert, so der Angeklagte. In seiner Lage sei ihm sowieso nichts anderes übrig geblieben, als die Hände nach hinten zu tun, sagte er.

Auf Jugendrichterin Grosse machte der Angeklagte einen guten Eindruck. Deshalb stimmte sie auch dem Antrag von Verteidigerin Carina Grübl zu, das Verfahren gegen eine Auflage einzustellen. Grosse konnte sich vorstellen, dass die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nervlich angespannt waren. Der Widerstand des Angeklagten bewege sich im unteren Rahmen und sei auch in seiner Position wenig erfolgversprechend gewesen, begründete die Jugendrichterin ihre Entscheidung. Die Geldauflage in Höhe von 1000 Euro muss der 21-Jährige an das Rote Kreuz zahlen.