Prozession und Krapfen sind in Maria Birnbaum in Sielenbach gestrichen

Statt voller Bänke gab es heuer viel Platz beim 40-stündigen Gebet in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach.

Plus Beim 40-stündigen Gebet in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach ist die Zahl der Besucher wegen der Corona-Pandemie begrenzt. Wie das Gebet abläuft.

Von Gerlinde Drexler

In diesem Jahr ist alles anders beim 40-stündigen Gebet in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach, das traditionell über die Faschingstage stattfindet. Die Männer vom Blauen Bund sitzen am Dienstagnachmittag bei der Abschlussandacht nicht im Altarraum und es findet keine Prozession statt, bei der sie das Allerheiligste Sakrament des Altars auf dem Rundgang durch die Kirche begleiten.

Seit 152 Jahren gibt es in Sielenbach die Tradition des 40-Stunden-Gebetes. Von Faschingssonntag bis Faschingsdienstag treffen sich interessierte Katholiken täglich in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum. Normalerweise ist das Gotteshaus dann an allen drei Tagen voll besetzt. Gut 300 Gottesdienstbesucher haben normalerweise dort Platz. In diesem Jahr ist das wegen der Pandemie-Auflagen allerdings nicht möglich. Höchstens 71 Besucher dürfen aufgrund der Hygieneregeln zu den jeweiligen Andachten oder Gottesdiensten kommen. Damit das eingehalten wird, steht Franz Echter am Eingang der Wallfahrtskirche, hakt die Namen ab und notiert sich die Telefonnummern der Besucher.

Der Blaue Bund wirkt nicht mit

Echter ist ein Mitglied des Blauen Bundes. Er sitzt bei der Abschlussandacht normalerweise zusammen mit den anderen Mitgliedern der Bruderschaft im Altarraum. Heuer sind dort für die Männer in den blauen Kitteln keine Stühle aufgestellt. Auch die Prozession, der Höhepunkt des Abschlussgottesdienstes, bei der, begleitet vom Blauen Bund, das Allerheiligste mitgetragen wird, findet diesmal nicht statt.

Die Predigt bei der Abschlussandacht hielt Pater Bonifatius Heidel. Bild: Gerlinde Drexler

Dicht gedrängt stehen in der Regel auch die Mitglieder des Kirchenchores auf der Empore. Für diesen besonderen Anlass nehmen sich einige sogar extra frei, um bei den Andachten singen zu können. Heuer hält dort Chorleiter und Organist Josef Kirmair alleine die Stellung. Er spielt Orgel und übernimmt den Part der Sänger.

In seiner Predigt spricht Pater Bonifatius Heidel am Faschingsdienstag über Vertrauen. Er nennt als Beispiel das Matthäus-Evangelium, wo Petrus über das Wasser auf Jesus zugeht. Der Pater stellte die Frage in den Raum, ob man sich auf das Unbekannte einlassen oder Sicherheit und Bequemlichkeit vorziehen würde – gerade, wenn das Leben stürmisch wird. Seine Antwort lautete so: „Das Chaos greift um sich und gewinnt Macht, wenn ich mich auf die Gefahren und das Destruktive konzentriere.“

Auch der Abschluss der Andacht ist am Dienstag anders als sonst. Statt eines Ausklangs bei Krapfen und Kaffee geht jeder Besucher sofort nach Hause.

