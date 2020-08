00:32 Uhr

Prüfung bei der Schiltberger Feuerwehr

Erschwert durch Schichtarbeit und Corona, konnten nach längerer Zeit sechs Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Schiltberg die Modulare Truppausbildung unter Leitung von Kommandant Stefan Schmid abschließen. Ihnen eröffnet sich damit der Weg für weiterführende Lehrgänge. Die gesamte Grundausbildung zog sich insgesamt über 18 Monate hin.

David Hamberger, Anja Wallner, Mathias Reiner, Sophie Schmid, Daniela Kroll und Christoph Weiß mussten nach einem schriftlichen Test eine Prüfungslage abarbeiten. Hier galt es einen eingeklemmten Patienten unter einem Auto zu befreien. Von den Prüfern, den Kreisbrandmeistern Michael Schlickenrieder und Michael Bergmeier, wurden an dieser Stelle verschiedene Fehler eingebaut, die die Prüflinge erkennen und auf die sie reagieren mussten. So lag etwa ein Defekt an einem Hebegerät vor, oder es fehlte dringend benötigtes Rüstholz. Nach den Glückwünschen zur bestandenen Prüfung durch die Prüfer und Bürgermeister Fabian Streit, der sichtlich stolz auf seine Wehr ist, war allen die Erleichterung anzusehen. Mit einem Grillen fand die Ausbildung ein gelungenes Ende. (AZ)

