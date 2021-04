vor 42 Min.

Pürner-"Strafversetzung": Verhandlungstermin vor Gericht steht fest

Plus Friedrich Pürner, Ex-Leiter des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg, stand wegen Kritik an der Corona-Politik im Fokus. Nun klagt er gegen seine "Strafversetzung".

Von Max Kramer

Der Freistaat Bayern gegen Friedrich Pürner - dass diese Auseinandersetzung früher oder später vor einem Gericht landet, ist seit Anfang März klar. Der ehemalige Leiter des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg erklärte damals, vor dem Verwaltungsgericht Augsburg Klage gegen seine Abordnung an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) eingereicht zu haben. Er nannte sie von Anfang an eine "Strafversetzung". Wie es in der Angelegenheit weitergeht, blieb offen - bis jetzt.

