04.12.2018

Punk’n’Roll im Canada-Stüberl

Professor Grabowski kommt an Nikolaus

Eine geballte Ladung Punk’n’Roll steht am Nikolaustag beim Canada in Obermauerbach auf dem Programm. Im Stüberl in Obermauerbach packt die E-Gitarre-Schlagzeug-Combo von Professor Grabowski am Donnerstag, 6. Dezember, aus. Dahinter steckt das Duo Johann Weber und Friedrich Oehlerking aus dem Dachauer Hinterland. Einlass ist um 19, Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es unter ww.canada-mauerbach.de. (AN)

