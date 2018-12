22.12.2018

Punsch und heiße Maronen locken Besucher

Familiärer Charakter des Aichacher Christkindlmarktes kommt bei Gästen gut an. Das Wetter macht einen kleinen Strich durch die Rechnung. Erstmals stehen Barrieren zur Sicherheit. Polizei ist zufrieden, bis auf eine Ausnahme

Von Gerlinde Drexler

Klein aber fein, damit punktet der Aichacher Christkindlmarkt heuer bei den Besuchern. Dass die Bilanz der Stadt Aichach trotzdem nur „relativ gut“ ausfällt, liegt am Wetter. Martina Baur, Leiterin des Infobüros, sagt: „Das machte uns einen kleinen Strich durch die Rechnung.“ Insgesamt kamen etwas weniger Besucher als im Vorjahr. Heute und am morgigen Sonntag ist die letzte Gelegenheit, den Christkindlmarkt am Stadtplatz zu besuchen.

Der Kinderpunsch, gebrannte Mandeln und vor allem die heißen Maronen lockten Familie Vogt aus Sielenbach sogar mehrmals auf den Christkindlmarkt. „Ein sehr schöner, kleiner Weihnachtsmarkt“, findet die Familie. Alles sei liebevoll dekoriert, überschaubar und man könne sich die Buden wirklich in Ruhe ansehen. „Wir sind Fans von kleinen Weihnachtsmärkten.“ So geht es auch einer Mutter aus Todtenweis und ihrer 13-jährigen Tochter Ramona. Die beiden kommen gerne nach Aichach, weil sie den Christkindlmarkt als gemütlich empfinden. Ein Stopp an den Essensbuden gehört fast immer dazu. „Jeder hat hier seinen Favoriten“, sagt die Todtenweiserin. Sie bevorzugt Steaksemmeln, ihre Tochter die Schupfnudeln.

Wenn den beiden an den Ständen etwas gefällt, wird auch mal spontan eingekauft. Am Stand der Jemenhilfe habe sie schon öfter Christbaumkugeln gefunden, so die Todtenweiserin. Als die Kinder noch kleiner waren, kam die Familie auch zur Öffnung der Fenster am Rathausadventskalender. Das ist ein Termin, den Familie Köhler aus Aichach gerne wahrnimmt. Die älteste Tochter Ramona freut sich auf den Nikolaus. Die beiden Kleineren sind eher zurückhaltend. „Klein, nett und gemütlich“, finden die Köhlers den Christkindlmarkt. Nur der Schnee fehle halt, bedauern sie.

Bei den Imkern gibt es am Wochenende wieder frisch gebackene Lebkuchen. Zum letzten Mal in diesem Jahr. In der Hütte steht ein Propangasofen. „Den haben wir bisher noch gar nicht angemacht“, sagt Josefa Popp. Das Wetter war so mild, dass der Ofen nicht gebraucht wurde. Das war auch schon anders. Die Kühbacherin erzählt: „Wir haben schon gebacken und die Milch ist an den Pinsel gefroren.“ Der Heizpilz, den die Mitglieder des SV Unterschneitbach normalerweise vor ihrem Stand aufstellen, war heuer auch noch nicht erforderlich. Robert Schalk und Christian Mäusle, die Dienst haben, würden sich über kälteres Wetter freuen. Sie wissen: „Dann geht der Glühwein besser.“ Seit rund 20 Jahren ist der Verein beim Christkindlmarkt dabei. Lars Albin vom Hüttenzauber fasst die vier Wochen so zusammen: „Stimmung top, alle Leute waren gut drauf.“ Allerdings sei es wegen des Wetters auch ein schwieriges Jahr gewesen. An seinem Stand sind nach wie vor Klassiker wie der Spezialglühwein „Himbi“ und Flammkuchen besonders beliebt.

„Wirklich gut“ findet Reiner Arnold aus Buttenwiesen (Kreis Dillingen) die über den Markt verteilten Kindertische, die heuer erstmals aufgestellt wurden. Mit Programm im Kinderzelt, Murmelbahn und Kindertischen wollte die Stadt bewusst den familiären Charakter betonen. Obwohl das Wetter nicht immer mitspielte, spricht die Leiterin des Infobüros den Besuchern ein großes Lob aus: „Sie sind relativ wetterresistent.“ Als Beispiel nennt sie die Eröffnung, bei der trotz des Regens ziemlich viel los war. „Auch wenn der eine oder andere Standbetreiber nicht ganz zufrieden war.“

Um den Besucherbereich in der Mitte des Christkindlmarktes großzügiger zu gestalten, rutschten die Hütten am Stadtplatz bis an die Straße. Steinquader oder Weihnachtsbäume dienten heuer als Sicherheitsbarriere. Ohne Vorfälle wie zuletzt auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt würde vielleicht der eine oder andere Steinquader nicht stehen, sagt Baur. „Es war unser Ziel, sie so zu integrieren, dass es nicht augenscheinlich ist.“ Die Polizei war regelmäßig mit Fußstreifen auf dem Markt unterwegs. Bis auf einen Taschendiebstahl sei alles ruhig verlaufen, sagt Peter Löffler, Sprecher der Polizei Aichach.

