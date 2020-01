vor 18 Min.

Qualm: Mann vergisst in Oberbernbach Holzbrett auf Herd

Ein Feuerwehreinsatz im Aichacher Stadtteil Oberbernbach endete am Freitagabend glimpflich.

Ein 29-Jähriger lässt ein Holzschneidebrett auf dem Herd liegen und verlässt die Wohnung. Die Feuerwehren Aichach und Oberbernbach lösen das Problem.

Von Claudia Bammer

Die Feuerwehren Aichach sowie Oberbernbach hatten am Freitagabend einen Einsatz im Aichacher Stadtteil Oberbernbach. Grund war eine Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus an der Hauptstraße. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Anwohner Brandgeruch wahrgenommen und gegen 18.25 Uhr die Leitstelle verständigt.

Der Schaden hält sich in Grenzen

Die Feuerwehrmänner lokalisierten den Geruch und verschafften sich Zutritt zu der Wohnung eines 29-Jährigen, der nicht da war. Er hatte vor Verlassen seiner Wohnung ein Holzschneidebrett auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen, berichtet die Polizei. Die Einsatzkräfte schalteten die Herdplatte aus, nur das Brett erlitt Schaden.

Themen folgen