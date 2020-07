11.07.2020

Quiz der Verkehrswacht

Die Sicherheit der Schulkinder ist für die Kreisverkehrswacht ein markanter Baustein in der Verkehrssicherheitsarbeit. Seit mehr als drei Jahrzehnten fordern die Verkehrswachtler alle siebten Klassen im Landkreis mit einem Verkehrsquiz, um den aktuellen Wissensstand abzufragen.

Da gibt es knifflige Fragen zum Verhalten mit dem Fahrrad, ebenso zu Rechtskenntnissen und Verkehrszeichenkunde. Als Fachberaterin für Verkehrserziehung an den Schulen setzte Karin Holzmann in diesem Jahr auch im Bereich Ablenkung einen Schwerpunkt. Das Coronavirus hinterließ auch Spuren im schulischen Bereich, sodass am Ende eine etwas „eingeschränkte Resonanz“ festzustellen war.

Dennoch beteiligten sich elf Klassen mit rund 200 Siebtklässlern, die den vierseitigen Fragebogen eingereicht haben. Nach Auswertung aller Antworten stand die Klasse 7a des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums als Sieger fest. Den 2. Platz errang die Klasse 7a der Mittelschule Pöttmes, und der 3. Preis ging an die Realschule Mering. Coronabedingt musste man auf eine Siegerehrung verzichten. Dennoch überbrachten Fachberaterin Karin Holzmann und KVW-Vorsitzender Helmut Beck den 1. Preis an die 7a-Teilklasse im Beisein von Verkehrslehrer Rudolf Bochskanl und Schulleiterin Renate Schöffer.

300 Euro waren für die Siegerklasse ausgelobt, 200 Euro winkten für den 2. Platz und 150 Euro gab es für Platz drei. Für alle Klassen gab es zudem einen kleinen Geldbetrag. Seitens des Schulamtes gratulierte Direktorin Carola Zankl. Großes Ziel der Verkehrswachtaktion ist aber, so Vorsitzender Helmut Beck, durch eine enge Zusammenarbeit von Schule, Eltern, Polizei und Verkehrswacht Schulwegunfälle zu vermeiden. (hbe)