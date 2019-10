17:29 Uhr

RTL-Zwei-Sendung: Fünfköpfige Familie findet endlich Wohnung

86 statt 235 Quadratmeter, 1030 Euro Warmmiete, fast wie vorher: Familie Triebenbacher hat in Aichach in der Nähe der Innenstadt ein neues Zuhause gefunden. Ein Jahr suchte das Ehepaar mit drei Kindern eine Bleibe, was nicht ganz einfach war. Michael Triebenbacher ist berufsunfähig, seine Frau pflegt ihre Eltern.

Plus Auch auf dem Land steigen die Mieten und es herrscht Wohnungsnot. Eine Pöttmeser Familie sucht ein Jahr lang eine Bleibe und wird Teil einer Fernsehsendung.

Von Philipp Schulte und Philipp Kinne

Als Nicole Triebenbacher durch die neue Wohnung führt, ist von den Emotionen des Vorabends nichts mehr zu spüren. Ihr Mann Michael Triebenbacher sitzt am Küchentisch, auf der Couch fläzen sich die Kinder Chantal, elf, und Maximilian, neun. Sie daddeln am Handy. Ihre Smartphone-Stunde sei gleich vorbei, sagt die Mama. Am Dienstag durften die Kinder auch länger aufbleiben: Die Familie war im Fernsehen zu sehen, weil sie drohte, obdachlos zu werden.

Aichach: RTL-Zwei-Sendung zeigt die Triebenbachers Sie war Teil der RTL-Zwei-Sendung „Kein Zimmer, Küche, Bad“, in der der Sender vier Familien drei Monate lang bei der Wohnungssuche begleitete. Die Triebenbachers mussten nach sechs Jahren aus ihrem 235-Quadratmeter-Haus im Pöttmeser Ortsteil Eiselsried im Landkreis Aichach-Friedberg nach sechs Jahren ausziehen. Der Vermieter beklagte, dass die Familie die Miete nicht pünktlich zahle. Die Triebenbachers betonen, dass sie immer und rechtzeitig zahlten. Den Auszugstermin konnten sie bis August dieses Jahres hinauszögern. Familie Triebenbacher hat bei der RTL 2-Sendung "Kein Zimmer, Küche, Bad" mitgemacht und ein Jahr lang eine Wohnung gesucht. Video: Philipp Schulte Die Wohnungssuche begann. Auf 130 Annoncen meldete sich das Ehepaar, 87 Wohnungen besichtigte es, fuhr über 4000 Kilometer. „Es war der Horror“, sagt Nicole Triebenbacher. „Wir hätten eher eine Wohnung mit zehn Schweinen anstatt mit drei Kindern bekommen.“ Die Triebenbachers, zu ihnen gehört noch Angelina, kamen sich „blöd und abgestellt“ vor, wie sie sagen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Mutter und Vater üben keinen Job aus Ein Nachteil bei der Wohnungssuche war auch, dass Mutter und Vater keinen Job ausüben. Michael Triebenbacher ist berufsunfähig, nachdem sich der Schreiner bei einem Roller-Unfall an der Schulter verletzt hatte und 13 Mal operiert wurde. Nicole Triebenbacher, gelernte Einzelhandelskauffrau, pflegt ihre kranken Eltern. Die Familie lebt von Kindergeld, Arbeitslosen- sowie Pflegegeld und verfügt über etwa 2300 Euro monatlich. RTL Zwei zeigt, wie die Familie eine Obdachlosen-Wohnung der Gemeinde Pöttmes besichtigt: zwei Zimmer, Garten. Der Hauptamtsleiter Stefan Hummel sagte den Triebenbachers die Wohnung zu, für 200 Euro plus 150 Euro Nebenkosten. Die Höhe legt die Gemeinde fest, sie ist abhängig von der Personenzahl. Doch wie kommt es dazu, dass man auf eine kommunale Wohnung angewiesen ist? Hummel sagt, dass das schnell geht. Wenn man zwei, drei Mal keine Miete zahle oder der Vermieter Eigenbedarf anmelde, habe man nicht viel Zeit, sich etwas neues zu suchen. „Der Wohnungsmarkt ist angespannt in der Region“, sagt er. Auch wer finanziell gut da stehe, könne Probleme bekommen. Gemeinden und Städte würden durch eine Räumungsklage auf Menschen in Not aufmerksam – oder die meldeten sich selbst. Eine Obdachlosenwohnung ist für den Übergang gedacht: Jedes Quartal müssen die Mieter Auskunft geben, wie die Wohnungssuche läuft. Emersacker: Eine Alleinerziehende lebt mit ihrem Sohn in einem Container Doch nicht jede Gemeinde hat Wohnungen für Obdachlose. Das zeigt ein Blick nach Emersacker im Landkreis Augsburg. Dort lebt eine Alleinerziehende mit ihrem siebenjährigen Sohn seit sieben Monaten in einem Container. Sie finde einfach keine Wohnung, sagt die 50-Jährige. Der Container ist eigentlich als Übergangslösung gedacht. Weil die Kommune keine feste Wohnung anbieten konnte, mietete sie die Behausung. Nun aber kommt der Winter. Nachts werde es kalt in der Notunterkunft, sagt die Betroffene: „Der Container hat mir das Genick gebrochen.“ Weil sie keine feste Wohnung habe, finde sie auch keine. Es ist ein Teufelskreis: „Wenn Vermieter mitkriegen wie ich lebe, kann ich den Mietvertrag vergessen.“ Die Triebenbachers lehnten das Angebot der Gemeinde ab und waren bei der 88. Wohnung erfolgreich: drei Zimmer, Küche, Bad, Garten, 86 Quadratmeter, 1030 Warmmiete in Aichach. „Wir fühlen uns wohl“, sagt Nicole Triebenbacher. Sie sei nun im Elternbeirat der Förderschule in Aichach. Wichtig ist dem Ehepaar, Tochter Angelina, 17, durch die Ausbildung zur Fleischfachverkäuferin zu bringen. Die schlaflosen Nächte scheinen vorbei. Auch wenn die Familie noch einmal weinte, als die Sendung kam.

