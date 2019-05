vor 3 Min.

Rabl-Wiese: Anwohner sorgen sich wegen Hochwasser

Damit die Rabl-Wiese in Aichach teilweise bebaut werden kann, wird der Bebauungsplan geändert. Der Einkaufsmarkt Norma (im Hintergrund) will seine Parkplätze erweitern, im Süden soll eine Wohnanlage entstehen. Archivfoto: Erich Echter

Bauamt: Situation wird sich eher verbessern. Bei Norma-Parkplätzen wird eine Tieferlegung angeregt

Die sogenannte Rabl-Wiese, östlich und westlich der Wilhelm-Wernseher-Straße in Aichach, soll teilweise bebaut werden. Dazu wird derzeit der Bebauungsplan geändert. Im Aichacher Bauausschuss wurde nun eine ganze Reihe von Stellungnahmen behandelt.

Pläne, die Fläche zu bebauen, gibt es seit den 80er-Jahren. Sie scheiterten aber immer wieder am Hochwasserschutz: Die Wiese liegt im Überschwemmungsgebiet des Griesbacherls. Im Bebauungsplan, den der Stadtrat 2009 beschlossen hat, ist deshalb festgelegt, dass eine sehr eingeschränkte Bebauung erst möglich ist, wenn östlich der B300 bei Untergriesbach ein großes Rückhaltebecken gebaut ist. Das sollte im Hochwasserfall die Innenstadt schützen – insbesondere die Grundstücke an der Reithmaierstraße und westlich der Wilhelm-Wernseher-Straße bis zur Oskar-von-Miller-Straße. Das Rückhaltebecken gibt es aber bis heute nicht: Die Grundstücke sind nicht verfügbar.

Die Bebauungsplanänderung soll nun im Norden der Rabl-Wiese eine Erweiterung des Einkaufsmarkts Norma ermöglichen, der dafür seinen Parkplatz um zwei Reihen nach Süden hin erweitert, und eine Wohnanlage im südlichen Teil des Geländes ermöglichen. Voraussetzung ist, dass vorher durch Abgrabungen Retentionsflächen auf dem Gelände geschaffen werden.

Drei Anwohner der Reithmaierstraße äußerten Bedenken, dass sich die Hochwassersituation bei ihnen durch die Bauvorhaben weiter verschlechtern könnte. Bevor Baugenehmigungen erteilt werden, sollte deshalb der Retentionsraum östlich der B300 geschaffen werden. Sie baten außerdem darum, das Griesbacherl jährlich zu räumen und, weil der Rechen an der Werlberger Straße durch angeschwemmten Unrat oft blockiert ist, einen räumlichen Rechen im Gelände des neu zu schaffenden Retentionsraumes einzubauen. Wie Helmut Baumann vom Bauamt erläuterte, fallen die meisten dieser Punkte in die Zuständigkeit der Stadt und sollen Beachtung finden, wie er sagte. Sie seien aber nicht Inhalt des Bebauungsplanes. Mit der jetzt vorgesehenen Änderung werden die Retentionsverluste durch die Bebauung durch die Abgrabungen vor Ort ausgeglichen. Die Situation werde sich nicht verschlechtern, sondern verbessern, so Baumann. Das Wasserwirtschaftsamt habe keine Bedenken.

Die Eigentümer eines Einfamilienhauses, das südlich von Norma und westlich der Fläche, die für die Parkplatzerweiterung vorgesehen ist, liegt, monierten über einen Rechtsanwalt die Aufschüttung bis an die Grundstücksgrenze, die für den Parkplatz vorgesehen sei. Dadurch bestehe das Risiko, dass vermehrt Wasser auf ihr Grundstück gespült wird. Das Gutachten zur Hochwassersituation stimme nicht. Sie führten weiter mehr Lärm und einen optischen Schaden durch die Parkplätze an. Die Verwaltung teilte diese Bedenken nicht, wie Helmut Baumann erläuterte. Überschwemmungen seien nicht zu befürchten, nachbarschützende Belange nicht beeinträchtigt. Der Ausschuss schloss sich dem an. Auf Anregung von Georg Robert Jung (FWG) soll aber mit dem Planer geklärt werden, ob die beiden zusätzlichen Parkplatzreihen nicht etwas tiefergelegt werden können, um eine drohende Normenkontrollklage zu vermeiden.

Behandelt wurde auch eine Reihe von Stellungnahmen von Behörden. Den Satzungsbeschluss soll der Stadtrat fassen.

Auch zur Änderung des Bebauungsplanes für das Milchwerk behandelte der Bauausschuss einige Stellungnahmen von Behörden. Der Stadtrat soll nun den Billigungs- und Auslegungsbeschluss fassen. Dann wird der Plan erneut öffentlich ausgelegt. Dagegen stimmte lediglich Georg Robert Jung (FWG). (bac)

Themen Folgen