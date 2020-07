06:12 Uhr

Radersdorfer Maislabyrinth präsentiert sich als „Rätsel-Elch“

Plus Das Maislabyrinth im Kühbacher Ortsteil Radersdorf öffnet ab Freitag. Darin verstecken sich Stationen mit 15 Fragen. Am Ende der Saison winken Preise.

Das Maislabyrinth in Radersdorf (Markt Kühbach) eröffnet am Freitag, 17. Juli. In diesem Jahr hat es die Form eines Elchs – natürlich handelt es sich nicht um einen „Problem-Elch“, sondern einen großen „Rätsel-Elch“. Die Betreiberfamilie Tyroller hat wie jedes Jahr Stationen mit 15 Fragen und je drei möglichen Antworten im Feld versteckt. Unter den Teilnehmern werden am Ende der Saison kleine und große Gewinne verlost.

Eine Geisternacht fällt aus, die zweite könnte stattfinden

Wegen der Corona-Pandemie haben die Tyrollers ihren Spielplatz erweitert, um genügend Platz für alle Besucher zu haben. Neu sind in diesem Jahr eine Picknick-Wiese, ein neues Klettergerüst, ein großes Tipi, ein keltisches Kegelspiel und ein Geschicklichkeitsspiel. In diesem Jahr werde es Anfang August keine Geisternacht geben, bedauert Hans Tyroller. Er hofft, dass das vielleicht Anfang September möglich sei.

Das Maislabyrinth öffnet täglich um 10 Uhr

Geöffnet ist in diesem Jahr vom 17. Juli bis 3. Oktober täglich bereits ab 10 Uhr, damit sich nicht zu viele Besucher gleichzeitig in dem Labyrinth vergnügen. Ende ist um 20 Uhr. Parken sollten Besucher von 10 bis 16 Uhr im Hof, ab 16 Uhr ist dass auch direkt am Maislabyrinth möglich. Die Eintrittspreise sind unverändert. (AZ)

