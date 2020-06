vor 31 Min.

Radfahrer erschrickt vor Auto und stürzt

Laut Polizei ist ein 55-Jähriger am Dienstagabend bei Inchenhofen von einem herannahenden Auto so stark erschrocken, dass er stürzte.

Ein 55-jähriger Radfahrer erschrickt bei Inchenhofen vor einem herannahenden Auto. Er stürzt deshalb von seinem Fahrrad.

Ein 55-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend bei Inchenhofen von seinem Rad gestürzt. Der Mann war gegen 18.45 Uhr auf dem Radweg entlang der Kreisstraße von Inchenhofen in Richtung Pöttmes unterwegs. Als bei Unterbachern ein von einem 59-jährigen Mann gesteuertes Auto aus einer untergeordneten Straße herausfuhr, erschrak der Radler so stark, dass er stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte den 55-Jährigen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. (AZ)

Themen folgen